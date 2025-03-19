越南风芽跻身春季最具性价比旅游目的地榜单

在该榜单推出从宁静的海滩到繁华城市而价格合理的具有吸引力目的地，其中，越南风芽以一夜房价71.5万越南盾（折合人民币202.53元），较为适合喜爱探索自然美景的人。



风芽不仅在亚洲地区脱颖而出，而且还成为了越南4月和5月最具性价比的旅游目的地。凭借评选结果，风芽已超越了大叻——年底最节约旅游目的地。继风芽之后是印度的提鲁帕提（Tirupati）和泰国的合艾（Hat Yai），这两个地方日均房价为86.8万越南盾（折合人民币245.87元）和102.1万越南盾（约合289.21元）。这些旅游目的地完美结合了文化、美食和自然，成为了许多人选择的春季旅行目的地。

越南广平省风芽名列前茅。

安可达（越南）国家总监吴国林表示：“4月和5月是亚洲的旅游高峰期，这一阶段许多节庆活动陆续举行，比如日本的黄金周和泰国的泼水节（宋干节），各地的游客都希望寻找值得一游的行程。在此次排名中，风芽脱颖而出，让越南成为那些喜爱探险旅游、探索翠绿的自然美景、欣赏雄伟的洞穴、融入当地文化和美食体验而追求性价比的人群的首选。”



4月和5月最具性价比旅游目的地的榜单是根据9个亚洲国家20个最受欢迎目的地的平均房价而推出的。（完）