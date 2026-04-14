越南领导人致信祝贺老挝和柬埔寨传统新年

越共中央总书记、国家主席苏林向老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦•西苏里，柬埔寨国王诺罗敦•西哈莫尼，柬埔寨人民党主席洪森致贺信并赠送花篮；越南政府总理黎明兴向老挝政府总理宋赛·西潘敦和柬埔寨王国首相洪玛奈致贺信和赠送花篮；越南国会主席陈青敏向老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉和柬埔寨参议院主席洪森及柬埔寨国会主席昆索·达莉致贺信和赠送花篮；越共中央书记处常务书记陈锦秀已向老挝人民革命党中央书记处常务书记维莱·拉坎丰和柬埔寨人民党副主席、人民党中央常务委员会主席赛冲致贺信和赠送花篮。



浴佛仪式。图自越通社

在致老挝领导人的贺信中，越南领导人表示高兴地看到越老伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系不断得到巩固，日益深入、务实和有效发展。特别是，两国于2025年补充“战略对接”内涵是重要里程碑，为两党两国关系指明长期方向，为造福人民、维护地区和平稳定发展奠定坚实基础。同时重申，越南始终重视并将继续与老挝密切配合，有效落实高层协议，推动经济、贸易、投资、基础设施互联互通、教育培训和民间交流等关键领域的合作，以及不断培育、维护和发扬两个民族之间忠贞、纯洁、罕见的关系。



在致柬埔寨王国领导人的贺信中，越南领导人对柬埔寨国家和人民在过去所取得的巨大成就表示祝贺，并相信在诺罗敦·西哈莫尼国王的英明统治和由洪森主席引领的柬埔寨人民党的正确路线下，柬埔寨人民党2023-2028年纲领和柬埔寨政府第一阶段五角战略将胜利实施，为柬埔寨人民带来切实利益。关于两国关系，越南领导人相信，凭借在双方高层互访和接触中取得的成果，特别是越共中央总书记苏林对柬埔寨进行国事访问以及于2026年2月共同主持越共中央政治局与柬埔寨人民党中央常委会会晤以及越柬老三党最高领导人会晤的成果，将得到双方积极落实，为巩固和深化两党两国“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”关系作出贡献，致力于各自国家人民的切实利益，以及为地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。



值此机会，越南外交部长黎怀忠分别向老挝政府副总理、外交部长通沙万•丰威汉，老挝人民革命党中央委员、对外联络部部长本勒和柬埔寨副首相、外交与国际合作部大臣布拉索昆致贺信。（完）