越南领导人为中共中央总书记、国家主席习近平举行隆重欢迎宴会

越共中央总书记苏林和国家主席梁强4月14日晚在河内为对越南进行国事访问的中共中央总书记、国家主席习近平和中国党、国家高级代表团举行隆重欢迎宴会。



苏林在宴会上讲话时指出，习近平总书记、国家主席此次访越恰逢两国庆祝建交75周年和越中人文交流年之际进行。习近平同志是历史上访问越南次数最多的中国最高领导人，这也是他2025年首次出访，充分体现了中国党、国家以及习近平同志个人对越南和越中关系的高度重视和首要优先。

苏林表示，在充满信任和真诚的气氛中，双方会谈取得了圆满成功，就推动两党、两国关系不断深化、提升到新的高度达成了许多重要，且全面的共识，为两国在新时代的繁荣、发展和富强奠定了基础。这一良好成果以及中共中央总书记、国家主席习近平与越南国家主席梁强、政府总理范明政、国会主席陈青敏等领导人的会晤达成的共识，为两国关系进一步发展注入了新动力，积极推动各自国家的发展事业，满足两国人民的期望。



习近平总书记、国家主席感谢越南党、政府和人民给予的热情、周到接待；高度评价越南的发展成就，指出越南社会政治持续稳定、经济快速发展、人民生活水平不断提高、外事工作积极开展，越南在国际舞台上发挥着日益重要的作用。中共中央总书记、国家主席习近平表示相信，在以苏林总书记为首的越南共产党领导下，越南人民一定能够圆满实现越共十三大提出的各项目标任务，并稳步迈进新时代—越南民族奋发图强的时代。

习近平强调，中越兄弟般的传统关系源远流长，并不断得到传承和发扬。近年来，双方持续开展战略沟通，共同为新时代中越关系的发展指明方向，开启构建具有战略意义的中越命运共同体的新阶段。



习近平指出， 站在新的历史起点上，双方要继往开来、携手前行，赓续“越中情谊深、同志加兄弟”的传统友谊，按照政治互信更高、安全合作更实、务实合作更深、民意基础更牢、多边协调配合更紧、分歧管控解决更好的“六个更”总体目标，高质量推动全面战略合作，确保中越命运共同体建设行稳致远，为构建人类命运共同体作出新的更大贡献。（完）