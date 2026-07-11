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越南预计从2028年起首次在国内生产新一代疫苗
会上，越南疫苗股份公司（VNVC）与赛诺菲（Sanofi）公布了双方在合作生产赛诺菲高科技疫苗进程中的新进展。根据路线图，赛诺菲和VNVC将合作生产赛诺菲旗下若干对儿童和成人有高需求的疫苗。预计赛诺菲首批新一代疫苗将于2028年在越南开始生产。
VNVC也更新了其疫苗与生物制品生产厂的建设进度。该厂位于西宁省，占地面积超过26000平方米，初始投资超过2.5万亿越盾（折合人民币6.49亿元），目标符合EU-GMP、WHO-GMP和美国FDA标准，设计年产能约为1亿剂。工厂预计于2027年底投入运营，2028年开始生产疫苗，并于2029年将新一代疫苗商业化。
越共中央委员、国会副主席阮氏清在会议上表示，发展新一代疫苗技术和生产不仅是卫生部门的任务，更是国家公共卫生安全和可持续发展的保障。她强调，党和国家出台了多项突破性政策和主张，以推动疫苗领域的研发、技术转让和产业发展，其中新一代疫苗被确定为国家级战略技术产品。
VNVC董事长兼总经理吴志勇表示，VNVC早已进行长期投资，以构建全面的疫苗和接种生态系统，包括全国近300个大型接种中心网络，特别是投资建设这座现代化的大型生产厂。
吴志勇期望能有更多突破性的机制和政策，让企业继续投资开发战略技术产品，帮助民众以更合理的价格更早地获得高科技疫苗，逐步主动为国内市场供应新一代疫苗，提升国家自主能力，护航公共卫生安全。（完）