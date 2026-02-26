越南颁布实施《取消外国公文书认证要求的公约》计划

2月25日，越南政府副总理裴青山签发第330/QĐ-TTg号决定，批准实施1961年10月5日《取消外国公文书认证要求的公约》（也称为《海牙认证公约》）的实施计划（以下简称为《计划》）。

该计划旨在确保全面、完整地履行1961年《海牙认证公约》的各项规定，逐步实施电子海牙认证（e-Apostille）。完善体制以为越南与各成员国之间使用公文创造便利条件；明确相关机关、组织的具体任务，确保该公约得到有效执行。

据计划，越南外交部牵头协调各部委、地方加大《海牙认证公约》宣传和指导执行力度；制定指导实施工作的议定，于2026年6月15日前提交政府。同时，外交部协调相关机关建设海牙认证贴纸颁发和管理系统、电子数据库以及贴纸颁发检查监督流程，自《海牙认证公约》对越南生效之日（2026年9月11日）起常态化开展。

外交部牵头，协同司法部、各部委、部级机关及相关地方，参与海牙国际私法会议的各次会议；在国际论坛上提交越南的报告和提议；开展信息交流与培训计划；答复其他成员国提出的海牙认证真实性核查请求；向公约成员国主管机关提出关于核实该国主管机关颁发的海牙认证贴纸真实性的要求；争取各国支持越南加入该公约等。

公安部牵头协调相关机关接收、核实和处理与伪造证件相关的信息，确保安全，防范违规行为。

外交部牵头，协同相关部委及各省、中央直辖市人民委员会，为各海牙认证贴纸签发主管机关建设统一的内部管理软件，服务于贴纸颁发和管理工作；通过国家公共服务门户网站及各级行政手续处理信息系统，实现海牙认证贴纸申请材料的提交与接收；建立电子环境下的贴纸颁发和管理工作检查监督流程，确保真实性和信息安全。

加入《海牙认证公约》标志着越南在行政手续改革和国际融入进程中迈出了重要一步。《海牙认证公约》生效后，贴有海牙认证贴纸的公文将在各成员国直接获得承认，无需再经领事认证，从而为民众和企业节省时间与成本，同时促进民间交流、投资合作及国际贸易等。（完）