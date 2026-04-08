越南颁布国家创新创业战略 力争跻身地区领先行列

越南政府近日颁布第86/NQ-CP号决议，正式发布国家创新创业战略（以下简称为《战略》）。该战略旨在构建协同发展的创业生态系统，将创新打造为推动经济社会增长、提升国家竞争力和实现可持续发展的重要动力。



该战略致力于在全社会广泛培育和传播创新创业精神，以科学技术和数字化转型为基础，助力改善人民生活水平，推动工业化、现代化进程，增强经济自主能力。越南提出目标，力争跻身地区创新创业生态系统领先国家行列。



到2030年，越南力争拥有约500万个经营主体，其中至少包括1万家创新型创业企业；100%的高等教育和职业教育机构将创新创业内容纳入教学体系；100%的企业登记注册等关键行政手续实现线上办理。



与此同时，约60%的经营主体将使用数字工具和平台开展生产经营活动，其中40%使用共享数字平台。全国创新创业支持网络将进一步扩大，形成至少300个创新空间、中心和创新集群。



在国际指标方面，越南力争将全球创新指数提升至全球前40位，创新创业生态系统跻身全球前45位。同时，培育至少5家估值超过10亿美元的创新型创业企业（独角兽），风险投资市场规模达到约15亿美元。





展望2045年，越南力争进入全球创新创业领先的前30个国家行列，实现平均每10人中有1人参与创业、每35人拥有1家企业、约每5000人拥有1家创新型创业企业的目标。



同时，越南计划培育至少100家估值达1亿美元以上的创业企业，推动风险投资市场规模达到约100亿美元，逐步形成充满活力并深度融入国际的创业金融生态体系。



为实现上述目标，战略提出一系列重点任务和解决方案。其中包括提升全社会对创新创业的认知，弘扬敢想敢做、勇于承担风险的创业文化，将创业视为重要发展机遇。



胡志明市创新创业中心大楼落成 图自越通社

在基础设施方面，将加强创业支持体系建设，充分利用公共资产，发展创新空间、产业集群以及在人工智能、金融科技、物流等潜力领域开展受控试验区（监管沙盒）。



《战略》还强调完善适应新型商业模式的法律框架，支持创业企业获得融资，发展风险投资市场，拓宽融资渠道，包括众筹平台及专门化资本市场。



发展高素质人力资源被视为关键环节。《战略》提出通过推动STEM教育、建设创业型大学、培养科技企业家队伍以及提升创新管理能力，为创业生态提供人才支撑。



《战略》高度重视科学技术与数字化转型在创业全过程中的作用，从企业孵化、加速成长到拓展市场和提升竞争力，均依托数字化和技术赋能。创新创业生态系统与国家数字化转型紧密结合，被视为重要基础。



越南将加大国际合作力度，加强与全球伙伴和知名机构对接，吸引国际资源、技术与经验，支持创业企业深度融入全球价值链并拓展国际市场。



此外，《战略》还提出试点机制和政策，吸引国内外高层次人才和专家参与创新创业生态建设，推动以科学技术和创新为基础的数字国家发展。（完）