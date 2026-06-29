越南颁布反洗钱国家行动计划 力争2026年9月前制定完成各项政策

该计划旨在全面落实越南对金融行动特别工作组（FATF）的各项承诺，力争在最大限度保障国家利益的基础上，将越南从加强监测名单中移除。

根据计划，到2026年9月，各部委在2023-2028年国家行动计划的基础上，主持制定、颁布并有效实施各项政策和行动计划，以降低洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资风险。

各部委同时建立行动计划实施监督机制；为各主管机构开展提高风险意识的培训；提供证明实际实施效果的信息和数据。

计划还要求对一些洗钱风险较高的上游犯罪，如环境犯罪和性虐待犯罪进行补充风险评估；完成赌场、有奖游戏经营、虚拟资产、法人和法律协议等领域的行业风险评估。

另一项重点内容是通过引渡、司法协助等正式机制以及执法机构、金融情报单位与外国合作伙伴之间的合作形式加强国际合作；同时保障资源并扩大国际合作协定。

据此，公安部、最高人民检察院、财政部和越南国家银行根据各自职能任务，配合建立优先开展国际合作的机制，包括与外国伙伴签署协议、交换金融情报信息以及执行正式和非正式的合作请求。完成时限为2027年1月。

阮文胜责成越南国家银行作为牵头单位，跟踪、督促各相关部委落实国家行动计划的各项内容；定期于每年3月1日、7月1日、11月1日前或按金融行动特别工作组要求，汇总各部委的报告，呈报政府总理、国家反洗钱指导委员会主任，并按规定向金融行动特别工作组报送。（完）