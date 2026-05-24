越南颁发战略性科技专业学者奖学金政策

越南政府日前颁布了关于基础科学、关键技术及战略技术学者奖学金政策的第179/2026/NĐ-CP号议定，旨在吸引、培养并发展高素质人力资源，以满足国家新发展阶段的新要求。

根据规定，奖学金的授予对象包括正在接受基础科学、关键技术和战略技术专业的本科、工程师、硕士和博士教育的越南公民。该政策也适用于各教育培训机构，以及与奖学金管理和实施相关的组织和个人。

享受奖学金政策的专业目录包括15个重点学科领域，如生物学、数学、统计学、材料科学、地球科学、计算机科学、信息技术、机械工程、电气—电子与通信工程、化学工程、材料与冶金及环境工程、工程物理、地质工程、采矿工程以及土木工程。这些领域均被视为在国家科技发展与创新中发挥基础性战略性作用。

关于奖学金标准，人才培养课程学生每月可获得550万越盾奖学金，半导体芯片及基础科学专业学生每月可获得420万越盾，关键技术与战略技术专业学生每月可获得370万越盾。硕士研究生的奖学金标准根据专业类别和培养项目不同，每月在550万至740万越盾之间浮动。博士研究生每月可获得740万至840万越盾的奖学金。

根据规定，本科生每年最高可享受10个月的奖学金，硕士研究生和博士研究生每年可享受12个月的奖学金。奖学金总发放期限与各培养课程的标准学制相对应。

该议定强调，奖学金的评审发放必须公开透明，确保精准对象，教育培训机构应利用已有数据，不得要求学生额外提交材料，也不得增加行政手续。

该议定自2026年7月15日起生效。奖学金政策适用于自2025年起入学的在读人员；奖学金发放时间自2026年9月1日起计算。（完）