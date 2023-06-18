越南顺化古都遗迹群成为世界文化遗产30周年暨越南宫廷雅乐成为世界文化遗产20周年庆祝活动在顺化市举行

6月17日晚，承天顺化省人民委员会在顺化市午门举行顺化古都遗迹群被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录30周年暨越南宫廷雅乐被列入世界文化遗产名录20周年庆祝活动。

越共中央政治局委员、胡志明市国家政治学院院长、中央理论委员会主席阮春胜；政府副总理陈流光；中央各部委和地方、联合国教科文组织（UNESCO）和国际组织驻越代表一同出席庆祝活动。

阮春胜同志在活动上表示，顺化古都遗迹群、宫廷雅乐被列入世界文化遗产名录是越南文化走向世界的生动体现。顺化文化是越南文化中颇具特色的组成部分。承天顺化是目前越南乃至东南亚唯一拥有5处被联合国教科文组织列为世界文化遗产名录的省份。文化已经成为该省经济社会发展的重要动力。

阮春胜同志指出，顺化遗产是一条独特的文化外交渠道，是促进越南与国际友人友好合作关系、增进相互了解的重要桥梁。一年一度的顺化节越来越为人所知。顺化遗迹成为越南迎接各国领导人、国家元首、国内外合作伙伴的良好目的地，是顺化乃至越南全国人民的骄傲。

1993年12月11日，顺化古都遗迹群正式列入联合国教科文组织世界遗产名录，是该名录中的第410处遗产，也是越南第一个世界遗产。

2003年11月7日，越南宫廷雅乐被联合国教科文组织列入《人类口头与非物质遗产代表作名录》，这也是越南第一个获得联合国教科文组织推崇的非物质文化遗产。

据联合国教科文组织的评估，顺化古都遗迹群保护工作正向稳定和可持续发展方向推进。特别是，文化遗产保护工作始终与遗产开发、宣传、推广工作密切联系，是承天顺化省乃至地区经济、社会、旅游和服务业发展的重要杠杆。

值此机会，越南政府副总理陈流光向顺化古都遗迹保护中心授予竞赛奖章。当天，题为“古都遗产：记忆与传承”的文艺晚会精彩上演。（完）