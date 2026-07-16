越南革新开放40年：从体制到可持续发展思维的突破

越共十四大所提出的突破性决策，勾勒出了民族发展的道路与路线图，释放一切资源以实现飞跃，将越南建设成为富强繁荣的国家。越南科学技术协会联合会的专家们就这一战略愿景的核心解决方案进行了深入分析。



环境发展思维迎来转向性变革

越南自然与环境保护协会副主席陈文苗表示，越南已成功向社会主义定向市场经济体制转型，打破了包围封锁体制，国家一步步实现飞跃，成为增长亮点，并日益深度融入区域和世界经济。目前，GDP规模已达5140多亿美元，人均GDP超过5026美元/年。



陈文苗强调，越南的核心思维已迎来转向性变革，从“开采大自然以实现增长”转向“可持续发展”目标，以绿色转型为动力，并致力于在2050年实现净零排放（Net Zero）。为了平衡经济发展与自然保护，越南需要完善体制和政策框架，明确划分责任，以推动绿色经济和循环经济模式。规划必须基于自然的承载力；加大科学技术应用、数字化转型力度，并构建大数据（Big Data）以监测环境。同时，需要启动绿色金融机制以吸引绿色FDI资金，促进碳信用市场发展，且必须在这项可持续发展进程中将民众作为中心。



助力国家向2045年跨越发展的经济与体制解决方案

国际经济与法律研究院科学委员会主席武文福认为，越南的基业、潜力、地位和国际威望已提升至前所未有的新高度。从一个贫穷落后且遭受包围封锁的国家，越南在经济增长和出口方面实现了令人瞩目的飞跃。多维贫困户比率持续深幅下降至1.93%。截至目前，越南已签署并参与了17项自由贸易协定（FTA）；与42个国家建立了全面伙伴及以上关系，其中包括与联合国安理会全部5个常任理事国建立了全面战略伙伴关系。这是国家自信迈入民族发展新纪元的坚实基石。

为了实现到2045年成为高收入发达国家的目标，武文福建议，应加大向新发展模式、数字经济、数据经济、绿色经济转型的力度，并将科学技术与创新驱动作为核心动力。越南需要紧抓第四次工业革命的机遇，特别是人工智能（AI）和半导体技术，以快速提高全要素生产率（TFP）对经济增长的贡献率，同时完善社会主义定向市场经济体制，以释放一切资源。

在体制与治理方面，关键解决方案是大力革新党的领导方式，集中建设精简、高效、效能的社会主义法治国家。出台的所有法律和政策都必须将人民的安全、满意度和幸福感作为核心标准；最大限度地发挥人民的直接当家做主权，将“党意”与“民心”紧密结合，凝聚起庞大合力，推动国家与五大洲列强齐头并进。（完）