越南革命新闻100周年：重申胡志明主席关于战斗性的重要观点

据越通社驻老挝记者报道，值越南革命新闻日100周年（1925年6月21日—2025年6月21日）之际，老挝人民革命党中央机关报《人民报》发表题为《革命新闻始终具有战斗性》的社论，强调胡志明主席关于革命新闻战斗性的观点是最基本的重要论点之一。

文章指出，在整个革命生涯中，胡志明主席始终把革命新闻视为党和民族革命斗争的重要组成部分。这场斗争历经多个历史阶段，特别是在夺取政权并开展民族解放、迈向社会主义建设的过程中，这是一场全方位而艰苦卓绝的斗争，涵盖军事、政治、经济、文化、社会、外交等方面，需要有出牺牲。而革命新闻正是思想、文化阵线上的一个战场。

关于革命新闻的战斗性，胡志明主席曾在1959年4月召开的第二次越南新闻工作者协会大会上明确指出：“我们的新闻要为劳动人民服务、为社会主义服务、为争取国家统一和世界和平的革命斗争服务。我们的新闻不是写给少数人看的，而是要为人民大众服务，要宣传解释党的路线、政府的政策，因此必须具有群众性和战斗精神。”

因此，所有从事新闻工作的人员，包括记者、排版员、编辑、发行员等，都必须具备坚定的政治思想立场，具备正确的政治方向，与其他各项工作密切配合。

文章还回顾道，胡志明主席在1962年9月8日召开的第三次越南新闻工作者协会大会上曾指出：“新闻干部也是革命战士。笔和纸就是他们锐利的武器。”而在1965年4月24日致亚非记者协会的贺电中，胡志明主席也强调：“对我们的记者来说，笔就是锐利的武器。我们报刊上的文章是动员群众团结斗争的革命工具。”

革命新闻的战斗性还体现在它的正义性，清晰体现党的目标、路线和主张，反映国家政策的实施，旨在动员群众自愿参与革命。

文章最后强调，革命新闻的战斗性必须得以强有力地展现，突出积极因素，树立正确与美好的典范。新的、进步的事物应成为全面发展过程的一部分。同时，也必须坚决批判一切消极因素，批判错误、丑恶与落后的事物，使其逐步缩小并被超越。“建设”与“斗争”是问题的两个方面，要“为建设而斗争，为斗争而建设”，其中“建设”是最坚实的基础。（完）