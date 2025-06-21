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越南革命新闻100周年：重申胡志明主席关于战斗性的重要观点
文章指出，在整个革命生涯中，胡志明主席始终把革命新闻视为党和民族革命斗争的重要组成部分。这场斗争历经多个历史阶段，特别是在夺取政权并开展民族解放、迈向社会主义建设的过程中，这是一场全方位而艰苦卓绝的斗争，涵盖军事、政治、经济、文化、社会、外交等方面，需要有出牺牲。而革命新闻正是思想、文化阵线上的一个战场。
关于革命新闻的战斗性，胡志明主席曾在1959年4月召开的第二次越南新闻工作者协会大会上明确指出：“我们的新闻要为劳动人民服务、为社会主义服务、为争取国家统一和世界和平的革命斗争服务。我们的新闻不是写给少数人看的，而是要为人民大众服务，要宣传解释党的路线、政府的政策，因此必须具有群众性和战斗精神。”
因此，所有从事新闻工作的人员，包括记者、排版员、编辑、发行员等，都必须具备坚定的政治思想立场，具备正确的政治方向，与其他各项工作密切配合。
文章还回顾道，胡志明主席在1962年9月8日召开的第三次越南新闻工作者协会大会上曾指出：“新闻干部也是革命战士。笔和纸就是他们锐利的武器。”而在1965年4月24日致亚非记者协会的贺电中，胡志明主席也强调：“对我们的记者来说，笔就是锐利的武器。我们报刊上的文章是动员群众团结斗争的革命工具。”
革命新闻的战斗性还体现在它的正义性，清晰体现党的目标、路线和主张，反映国家政策的实施，旨在动员群众自愿参与革命。
文章最后强调，革命新闻的战斗性必须得以强有力地展现，突出积极因素，树立正确与美好的典范。新的、进步的事物应成为全面发展过程的一部分。同时，也必须坚决批判一切消极因素，批判错误、丑恶与落后的事物，使其逐步缩小并被超越。“建设”与“斗争”是问题的两个方面，要“为建设而斗争，为斗争而建设”，其中“建设”是最坚实的基础。（完）