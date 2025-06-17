越南革命新闻100周年：争取民族独立和国家建设事业中的关键因素

新闻媒体在越南民族争取独立斗争和国家建设事业中发挥着关键作用。这是阿根廷国家广播电台记者加斯顿·菲奥尔达（Gaston Fiorda）的观点。

值此越南革命新闻日100周年（1925.6.21~2025.6.21）之际，菲奥尔达接受越通社驻布宜诺斯艾利斯记者采访时强调，越南新闻媒体在争取民族独立的斗争中发挥着关键作用。

菲奥尔达回顾，在法国殖民时期，法语是学校里的官方语言，新闻主要以法语出版，越南文化被边缘化，甚至被禁止。在此背景下，与革命运动紧密相连的新闻媒体成为革命领袖与广大人民群众（包括农民、工人和劳动者）之间的桥梁，有助于统一斗争战略，建立越南民族的团结精神。他指出，这是在结合政治宣传、普及革命理想以及动员群众力量反殖民主义方面取得最大的成功之一。

提及当前阶段越南对外新闻媒体的作用时，菲奥尔达高度评价其国际传播使命，强调当今越南新闻媒体正在发挥着至关重要的作用。在他看来，越南新闻媒体肩负着两大任务，一是让世界更深入地了解越南，二是让越南更多更深地融入世界。菲奥尔达还表示，在当前阶段，国际新闻媒体以及越南负责对外宣传的媒体机构在向四面八方的朋友介绍和推广越南风土人情方面起着举足轻重的作用。

谈到新闻媒体目前在技术和人工智能（AI）发展的背景下要面临的挑战时，菲奥尔达持有积极的看法，他认为，人工智能无法取代记者，而是提供有用的工具。在学术和研究中，若我们知道如何应用，人工智能将成为得力助手。在新闻领域，人工智能无法取代人类，但会改变新闻报道和传播的方式。菲奥尔达表示相信，若能正确地使用人工智能，新闻质量将会得到进一步提高。（完）