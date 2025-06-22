越南革命新闻日100周年纪念大会在河内隆重举行

越共中央总书记苏林出席并发表指导讲话。



越共中央政治局委员、书记处书记、中央宣教与民运部部长阮仲义在大会上致辞时回顾了越南革命新闻100年来的发展历程，强调这是具有特别重要意义的历史节点，是弘扬对越南革命新闻事业百年来服务党的革命事业、服务祖国、服务人民的光辉传统的重要活动。



越南革命新闻100周年纪念大会举办的目的在于弘扬自豪感，表达对胡志明主席——越南革命新闻的奠基者、领导者、培育者和伟大导师的无限敬意与感恩之情；同时缅怀各位杰出革命先辈、模范记者；缅怀曾在抗法、抗美战争中英勇战斗、牺牲的新闻工作者。



越南革命新闻日100周年纪念大会的艺术表演节目。图自越通社

阮仲义强调，当前新闻领域正经历组织架构、人员结构、数字化转型、新闻思维、新闻类型、新闻营销和新闻技术等方面的强劲变革；日益重视新闻生态系统以及公众与社会舆论的作用。许多新闻作品聚焦挖掘和弘扬先进典型、模范人物和好人好事；积极开展社会分析、批评工作，参与完善制度、政策与法律体系；坚持不懈、勇敢地参与反腐败、反浪费、反消极斗争；为建设廉洁、强大的党和政治体系贡献力量；积极主动捍卫党的思想基础，坚决反驳错误敌对言论；重视对外宣传，坚决维护祖国神圣的边界、海洋和岛屿主权。



阮仲义强调，国家正处于迈入新发展阶段的门槛，机遇与挑战交织，革命新闻也面临着重大转型与突破的关键时刻。在此背景下，全国新闻机构和新闻工作者首要任务是要革新思想，提升认知与实践能力，使革命新闻更加专业、现代、人文，配得上百年来的光荣传统。



我们党和国家始终确立，越南革命新闻是党的思想文化工作不可分割的重要组成部分，是建设与保卫祖国事业的重要力量。我们的新闻始终以国家民族利益、人民幸福安康为最高目标，一切为实现国家富强、人民富裕、民主、公正、文明的目标。



苏林总书记在2025年全国报刊展参观了越南革命新闻日百年传统的图片、资料和历史文物。图自越通社

面对数字化转型带来的巨大甚至严峻挑战，阮仲义强调，“传统新闻价值依然需要传承与弘扬，是点燃新媒体平台传播火焰的根基。人工智能无法取代新闻的本质、品格、灵魂与为民服务精神。科技赋予新闻新气息、新面貌、新方式，但无法替代以人为本、以社会为核心的新闻思维、个性与风格。”



新闻不仅仅是宣传党的政策路线，也应勇敢、有责任地参政议政，以追求真理与民族的优秀文化价值；追求真、善、美；坚决斗争反对腐败、堕落与消极现象。这一生动实践要求每一位记者、每一个编辑部、每一个地方及中央记协都必须不断自我革新、自我完善。



阮仲义强调，一个世纪以来，越南革命新闻始终坚韧不拔、忠诚于党和民族的伟大革命事业、为人民服务。我们正步入下一个百年征程，怀抱着崇高理想、坚定决心和巨大努力，出色完成党、国家和人民赋予的使命任务，为国家迈入新纪元作出贡献，建设一个“和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福、坚定迈向社会主义”的越南，如同胡志明主席的夙愿和全民族的热切渴望。



在纪念大会上，代表党和国家领导层，苏林总书记亲自向越南革命新闻授予胡志明勋章，以表彰其对党的革命事业和民族事业做出的杰出贡献。



政府总理范明政已向为革命新闻事业作出重大贡献的资深记者颁发纪念杯，表彰他们在越南革命新闻百年历程中做出的突出贡献。



在大会召开之前，代表们在国家会议中心参观了主题为“越南革命新闻100周年”历史图片、资料、实物展；了解新闻成就及新时代发展趋势；以及现代新闻传媒科技设备与应用展区。（完）