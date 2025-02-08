越南面临爆发麻疹的高风险

世界卫生组织（WHO）评估，越南爆发麻疹的风险很高。

据越南卫生部，目前麻疹病例呈上升趋势，全球多个国家，包括菲律宾、马来西亚等国，已出现大规模麻疹疫情。

世界卫生组织（WHO）评估，越南爆发麻疹的风险很高。WHO 还建议，由于麻疹的流行病学特征复杂、传播速度快、范围广，并且高度依赖疫苗接种，因此应尽早、尽快开展疫苗接种工作。

在越南，2024年，全国共发现45554例出疹发热疑似麻疹病例，其中7583例确诊，16例因麻疹相关的死亡病例。2024年确诊的麻疹病例中，9月龄以下婴幼儿感染率呈上升趋势，占比约25%。

大多数麻疹患者未接种或未完全接种麻疹疫苗，或尚未达到国家扩大免疫计划规定的麻疹疫苗接种年龄。

随着在国家免疫计划框架下疫苗接种工作的加强，自2024年9月起，越南全国31个省市开展了针对1至10岁儿童的麻疹疫苗接种活动。截至目前，31个省市中已有7个完成第一阶段的疫苗接种计划，另有24个省市正在继续推进第一阶段疫苗接种工作。

越南卫生部还表示，在与地方卫生流行病学研究所及巴斯德研究所等相关机构协商达成一致后，各地可根据当地疫情形势、疫苗供应情况自行决定具体的接种年龄范围。（完）