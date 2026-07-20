越南青年一代以创新方式传承历史价值

随着战争岁月渐渐远去，历史价值的传播愈发受到重视。如今，越来越多的年轻人不再仅仅通过书本或课堂学习来了解历史，而是主动以更加富有创意、更易于接受的方式走近历史。

2008年出生于安江省安边乡的梅富豪，目前收藏着700多件涵盖不同时期的战争文物。从钢盔、军装到一件件留下岁月痕迹的实物，在他看来，这些不仅仅是文物，更承载着一个时代的故事和印记。

谈及与战争文物收藏结缘的经历，梅富豪回忆道，“2017年，我上小学四年级时听到很多关于战争的故事，就特别好奇当时军队使用什么装备、军装是什么样子、各个时期的装备有哪些变化。从那时起，我便开始查阅资料，并着手收藏相关文物。”

为了拥有如今的收藏，梅富豪投入了大量时间查找资料，走访各地，并与拥有共同爱好的人建立联系。这段收藏之路并非一帆风顺，因为许多文物早已随着岁月流失，或缺乏来源及其背后故事的相关信息。然而，凭借着对历史的热爱，多年来他始终坚持着这项事业。

此外，他还自学修复了许多受损的战争文物，如钢盔、军装以及武器模型等。部分修复后的文物已被送往当地博物馆和烈士纪念馆展出。

在梅富豪看来，保存这些文物，也是保存前辈们浴血奋战、英勇牺牲的历史记忆。他说 “我希望年轻人在面对这些文物时，能够把它们当作一面映照历史的镜子。文物上斑驳的岁月痕迹，也是在提醒我们，和平来之不易，从而让年轻人更加珍惜历史，并增强对国家的责任感。”

除了保存承载岁月印记的历史文物外，不少年轻人还选择以属于自己这一代人的视角，重新讲述过去的故事。越南新闻与宣传学院学生团队发起的“和平年代的故事”项目，正是这种创新传播历史方式的一个典型案例。

与其着重再现战争记忆或人们耳熟能详的历史节点，该项目将视角聚焦于战后时期军人的生活，通过他们的经历讲述和平年代的故事。

据“和平年代的故事”项目负责人文嘉庆介绍，团队希望讲述的不仅仅是历史事件或一串数字，而是更多塑造历史的人物故事。他们希望通过这些平凡而真实的人生片段，让年轻一代更加理解并珍视前辈们所守护和传承的宝贵价值。

该项目主要围绕三大内容板块展开。“我的和平年代”栏目讲述老战士在和平时期继续以不同方式和岗位为国家作出贡献的故事。“岁月的伤痕”栏目记录了正在乂安省伤残军人疗养中心和北宁省顺城伤残军人疗养中心接受照护的伤残军人在烽火岁月中的亲身经历。

此外，“同行者”栏目则刻画了医护人员日复一日照料伤残军人的身影，续写着和平年代感恩与奉献的故事。

项目实施过程中，团队成员也面临不少挑战。除了需要搜集大量资料，联系分布在全国多个省市的采访对象外，他们还不断探索更具创意的表达方式，让历史故事更贴近年轻受众。因此，团队没有局限于传统传播形式，而是通过数字化资料、相册书（Photo book）以及展览和沉浸式体验活动等方式保存并讲述这些故事。借助这些创新形式，那些仿佛已经远去的历史记忆得以生动再现，也让公众从新的视角了解战后军人的生活。

除“和平年代的故事”外，“Z世代与越南历史”、“帽子上的星星”、“新时代的爱国情怀”等多个项目，也表明年轻一代正以更契合现代社会的方式传播历史和弘扬民族精神。这些努力表明，历史正在当代社会生活中持续得到传承与传播，进一步彰显了年轻一代对先辈的感恩之情、对民族的自豪感以及对和平价值的深刻认同等。（完）