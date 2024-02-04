越南需要建立开放机制来吸引和发挥海外侨胞资源

如果将开放的机制、明确的规定以及有利于科学家最大限度地发挥创造力的工作环境等因素结合起来，吸引海外侨胞知识分子归国的政策将会更加成功。

这是胡志明市国家大大学所属国际大学的武文进教授的意见。武文进是一名海外侨胞，他于2009年回越南工作，并为促进越南生物医学技术产业走向世界做出了巨大的贡献。

2009年，在瑞士和美国生活和工作了40多年后，武文进教授决定回归越南并在胡志明市国家大学所属国际大学成立生物医学技术系，希望能够为祖国贡献更多的力量。

当时，在越南的生物医学技术还不为很多人所知，这个领域的发展面临着很多困难。在他个人的引导能力、教师集体的努力，特别是学校领导的高度决心下，生物医学工程系现已发展成为国际大学的一个科系，该系的教师队伍全部都有国外博士学位。

凭借有才华的领导和年轻的教师队伍，该系在生物医学技术领域的培训和研究工作中取得了许多重要的成就，为该行业在国内的发展做出了积极的贡献。

从生物医学技术产业建设与发展的故事中以及所吸取的实践经验，武文进教授认为，为成功吸引和发挥海外越南知识分子队伍的力量，必要有一个开放的机制和明确的规定，特别是运行和执行这些政策和机制的人必须有才华和愿意付出心血。当有人从这一开放机制受益和取得成功时，其将成为吸引许多其他人归国奉献的“磁铁”。

武文进教授表示，越南正在派遣人员出国接受培训， 这是一个良好的政策。 然而，真正的成功在于能够吸引和利用从国外回来的人才，吸引人才的重要因素一直就是打造具有吸引力的工作环境和生活环境。（完）