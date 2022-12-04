越南需大力通过文化艺术活动助力遗产焕发生机

文化遗产是越南各民族共同体的宝贵财富，也是人类文化遗产的一部分，在建国卫国事业中发挥着重要作用。然而，通过文化艺术活动弘扬遗产的工作尚未得到应有的认识和充分发挥其潜力。

目前，保护遗产的地方和社区已经开始意识到吸引游客所带来的经济价值。发展旅游与保护和弘扬遗产价值之间的联系也得到研究和证实，说明文化遗产就是旅游目的地的灵魂。

越南文化遗产协会副主席邓文牌：“长期以来，我们将旅游理解为利用遗产，其实不然，旅游是推广遗产的一种手段，让遗产在社会生活中占有一席之地。”

越南旅游总局副总局长范文水：“仅仅将遗产和文化定义为传统教育的精神基础是不够的。文化遗产必须与经济发展相结合，这就是文化中的经济。”

关于电影中的遗产推广，目前已有不少在越南取景的外国影片引起社会关注。最近一次是 2017 年，在越南完成大约 70% 的场景拍摄的《金刚：骷髅岛》成为了好莱坞大片。在近期成功举办的河内国际电影节期间，组委会也非常重视向参会的50多个国家和地区电影界人士推介越南文化遗产，欢迎更多摄制组前来拍摄取景。

越南文化体育与旅游部副部长谢光东：“我们希望通过这样的国际电影节向更多国际电影摄制组推介越南美景，让他们选择越南作为影片取景地。”

然而，由于在手续和税收优惠方面存在诸多问题，多年来，越南与其他国家的电影制作合作一直没有取得突破性进展。

裴硕专导演：“泰国、菲律宾、韩国等国家都有政策帮助外国电影摄制组来本国拍摄，从而加强电影与旅游之间的联系。”

越南美丽的风景、独特的文化和热情友好的人民形象正逐渐成为国际艺术家取之不尽的灵感源泉。近日，在越韩建交30周年之际，韩国著名歌手发布了两支在越南19个省市拍摄的旅游宣传片。此前，这位歌手的歌曲《越南》也成为了热门歌曲，在多家电视台上的播放量超过50次。（完）