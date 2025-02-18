越南需加快多元化出口市场

为确保2025年越南经济增长率达到8%以上，三大增长支柱之一的出口活动必须增长12%以上。因此，越南需要采取更多支持出口的措施，并推动市场多元化。

目前，越南经济的出口规模已突破4050亿美元。要实现2025年出口增长12%以上的目标（预计突破4500亿美元），在当前全球贸易形势复杂多变的背景下，扩大出口市场、减少对部分主要市场的依赖是关键且可持续的解决方案。

据工贸部评估，越南已签署17项自由贸易协定，覆盖全球60多个市场，并与多个国家建立了近70项双边合作机制。这为各行业和企业提供了显著优势，使其能够有效开发重点市场和传统市场，同时拓展小型市场、利基市场，并开辟新的潜在市场。

近年来，越南在传统市场的开拓方面取得了较好成效，但过度依赖单一市场存在一定风险。一旦贸易政策发生变化，过高的依赖度将影响出口增长目标的实现。

2024年，在超4050亿美元的出口总额中，越南对美国、中国、欧盟、东盟、韩国和日本这六大市场/地区的出口额达3190亿美元，占全国出口总额的65%以上。这一市场集中趋势在2025年1月仍然延续，全国出口总额逾330亿美元，其中对上述六大市场的出口额超260亿美元，占全国出口总额的近80%。

针对出口增长目标和市场拓展方案，前财政学院国际金融系主任丁忠盛认为，在全球局势仍存在较大不确定性的背景下，美国政策的任何变化都可能对越南经济产生重大影响，尤其是美国市场占越南出口总额近30%。

因此，扩大出口市场、充分利用17项自由贸易协定带来的增长空间已成为当务之急和首要任务。工贸部、驻外使馆及相关机构需加快落实具体措施，以促成订单，增加外汇收入。

越南工贸部建议，各企业需主动制定市场多元化路线图，提高产品质量，确保符合技术、劳工及环保标准。

在全球贸易战升级及美国关税政策变化难测的背景下，越南出口企业正加紧采取应对措施，包括多元化供应链、扩大市场布局，以最大限度降低潜在风险。（完）