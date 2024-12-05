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越南集中加快公共投资资金拨付进度

目前，越南只有近两个月的时间来集中展开2024年公共投资资金拨付工作，而拨付的资源巨大。越南计划与投资部副部长陈国方表示，公共投资项目的实施仍面临诸多困难。因此，政府正在加强工作组的设立，以督促和促进公共投资的拨付进度。

目前，越南只有近两个月的时间来集中展开2024年公共投资资金拨付工作，而拨付的资源巨大。越南计划与投资部副部长陈国方表示，公共投资项目的实施仍面临诸多困难。因此，政府正在加强工作组的设立，以督促和促进公共投资的拨付进度。

据财政部的报告，2024年前10月，公共投资资金拨付仅达到政府总理下达计划的52.29%，比去年同期的拨付率（56.7%）低4个百分点。

 

最近，政府副总理胡德福主持政府总理4号工作组和7号工作组的会议，检查与督促公共投资资金拨付工作，化解困难和障碍，促进2024年公共投资资金拨付进度。

 

为实现公共投资资金拨付率达95%的目标，越南计划与投资部向政府总理提出了许多解决方案，以发布关于指导促进公共投资拨付工作的决定和决议。 最近，政府总理发布第115号通知（115/CĐ-TTg），敦促加快2024年最后几个月公共投资资金拨付进度。政府总理要求各中央部委和地方集中采取灵活、创新和有效措施，加强公共投资资金拨付的纪律和纪纲，注重检查与监督，及时排除障碍，解决困难。

 

其中，胡志明市人民委员会递交市人民议会审议与调整2024年公共投资计划，确保符合各项目和资金拨付计划的情况，旨在有效使用公共投资资金，加快胡志明市公共投资资金拨付进度，加快2021-2025年期间追加中期资金项目实施进度。

 

另外，国会正在讨论的《公共投资法（修正案）》在明年创造积极变化，以释放公共投资资源，力争在制定2026-2030年中期公共投资计划方面取得最高成果。（完）

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苏林总书记实地调研宁顺省一些经济社会和文化基地

苏林总书记实地调研宁顺省一些经济社会和文化基地

在宁顺省开展视察调研期间，12月5日下午，越共中央总书记苏林实地调研了顺南县福营乡永长村宁顺一号核电站建设规划地点；出席顺南县福营乡山海一号村福营幼儿园多功能体育馆动工奠基仪式并赠送学习和教学用具和设备；视察调研福盐乡卡纳综合港和福民镇宝竹陶瓷村等。
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