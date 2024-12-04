越南集中加快公共投资资金拨付进度

目前，越南只有近两个月的时间来集中展开2024年公共投资资金拨付工作，而拨付的资源巨大。越南计划与投资部副部长陈国方表示，公共投资项目的实施仍面临诸多困难。因此，政府正在加强工作组的设立，以督促和促进公共投资的拨付进度。

据财政部的报告，2024年前10月，公共投资资金拨付仅达到政府总理下达计划的52.29%，比去年同期的拨付率（56.7%）低4个百分点。

最近，政府副总理胡德福主持政府总理4号工作组和7号工作组的会议，检查与督促公共投资资金拨付工作，化解困难和障碍，促进2024年公共投资资金拨付进度。

为实现公共投资资金拨付率达95%的目标，越南计划与投资部向政府总理提出了许多解决方案，以发布关于指导促进公共投资拨付工作的决定和决议。 最近，政府总理发布第115号通知（115/CĐ-TTg），敦促加快2024年最后几个月公共投资资金拨付进度。政府总理要求各中央部委和地方集中采取灵活、创新和有效措施，加强公共投资资金拨付的纪律和纪纲，注重检查与监督，及时排除障碍，解决困难。

其中，胡志明市人民委员会递交市人民议会审议与调整2024年公共投资计划，确保符合各项目和资金拨付计划的情况，旨在有效使用公共投资资金，加快胡志明市公共投资资金拨付进度，加快2021-2025年期间追加中期资金项目实施进度。

另外，国会正在讨论的《公共投资法（修正案）》在明年创造积极变化，以释放公共投资资源，力争在制定2026-2030年中期公共投资计划方面取得最高成果。（完）