越南隆安省成为工业领域招商引资的亮点

由于拥有合理的战略、开放的政策，行政审批制度改革得以大力推进，交通基础设施得到同步投资，加强与胡志明市交通的对接等，隆安省被评价为南部重点经济区和九龙江三角洲地区工业领域招商引资的亮点。

目前，隆安省工业园区发展规模排名全国第三、引进外资总额排名第十三、引进内资在南部重点经济区和九龙江三角洲地区分别排名第三和第一位。

聚焦工业园区发展

隆安省计划投资厅厅长黄文山透露，该省规划了41个工业园区和近80个产业集群，总面积达1.5万多公顷。 目前，18个工业园区和23个产业集群已投入运营，入驻企业逾1560家，项目累计1760多个。其中外商直接投资（FDI）项目849个，投资总额超过56亿美元，占注册资本总额的56.83%； 内资项目913个，投资总额近113.6万亿越盾； 为约30万名劳动者创造就业机会。各工业园区和产业集群为当地经济社会发展做出了巨大贡献。

2022年尽管遭受新冠肺炎疫情和国际形势的严重影响，隆安省经济增长率仍达8.46%，高出全国平均水平。该省财政预算收入约达21.07万亿越盾，完成计划任务的121.4%，同比增长12.7%。

此外，隆安省各工业园区还引进了79个新投资项目，同比增加了6个。其中外资项目36个，投资总额近2.95亿美元；内资项目43个，投资总额15.43万亿越盾左右；新设立企业1432家，同比增长32%，注册资本近19.4万亿越盾。

隆安省各工业园区管理委员会主任阮成龙透露，2022年，该省各工业园区的企业累计上缴财政超过5.6万亿越盾；其中外资企业出口额逾10亿美元，上缴财政近3万亿越盾；内资企业出口额逾6.1亿美元，上缴财政2.6万亿越盾。

政策开放度较高

隆安省的优势在于其位于连接胡志明市—东南部与九龙江三角洲的经济发展走廊；拥有连接东南部和九龙江三角洲的跨区域水路运输系统；拥有平协国际口岸和隆安国际港。此外，该省还出台许多投资优惠政策，实施一站式管理机制，使隆安省成为工业领域招商引资的亮点。

据当地企业代表评价，隆安省投资环境良好、手续办理便利快捷，招商引资政策开放程度较高，交通十分便利等。

隆安省人民委员会副主席阮明林指出，为了成为九龙江三角洲地区充满活力且可持续发展的经济发展中心，隆安省在工业发展过程中坚持以绿色工业、现代化、科学技术、革新创新为支撑，无愧于连接东部和西南部的窗口。

隆安省也将充分挖掘各工业园区、海港、边境口岸的优势和潜力，从而实现快速可持续发展。同时扎实推进经济结构调整和转型升级，提升经济体的增长质量和竞争力等。

阮明林强调，隆安省始终与企业并肩同行，及时解决存在的问题，深入推进行政审批制度改革，加速数字化转型，提高人民和企业的满意度；将企业视为该省发展的资源和动力等。（完）