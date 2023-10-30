越南防长潘文江大将呼吁尊重各国利益和安全 一道努力构建和平 共促发展

10月20日上午，第十届北京香山论坛在中国首都北京开幕。越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江大将出席论坛并发表题为《发展中国家在全球安全中的作用》的讲话。

第十届北京香山论坛的的主题是“共同安全、持久和平”，设4个全体会议、8个平行分组会议，共有99个官方代表团、19国国防部长、14国军队总长（国防军司令）、6个国际组织代表及专家学者和各国观察员等1800余名嘉宾出席。

潘文江大将在全体会议上发表了题为《发展中国家在全球安全中的作用》的讲话，指出各国都希望拥有一切领域全面安全、对接和和谐的环境，无论大国还是小国、发达国家或不发达国家的利益和安全都需得到理解和尊重，从而一道努力构建和平，共促发展。

潘文江大将也提及了地区组织、大多数成员国威发展中国家的东盟对全球安全问题管理和保障工作做出的切实贡献。在地区范围，东盟-中国合作日益向好发展，其中《东海行为准则》（COC）磋商进程已初步取得积极结果，展现出各方的决心，其目标是构建一个实质、有效力、高效的行为准则，有助于维护东海和平与安全，航行与飞越自由和安全。关于该问题，潘文江大将强调，“COC不仅解决拥有许多特殊的安全问题，而还有助于具体化国际法，尤其是1982年《联合国海洋法公约》和有关各方的承诺。我们相信，COC将成为确保地区安全的行为准则。”

越南一贯奉行独立、自主、和平、友谊、合作和发展、多边化、多样化，是各国的好朋友、可信赖的伙伴，是国际社会积极和负责任的成员的对外路线。潘文江大将强调，越南始终坚定不移地奉行和平、自卫的国防政策；一贯实施不参加军事联盟、不联合一国反对另一国、不允许外国在越南建立军事基地或利用越南领土来反对其他国家、在国际关系中不使用武力或威胁使用武力的国防政策。

潘文江大将表示，通过北京香山论坛和其他关于军事、国防、安全的多边框架，派遣人员参加联合国维和行动等，越南已肯定了本国对国际和地区问题的积极、主动的作用和高度责任精神。越南与各国双边防务合作关系公开、透明地实施并不妨碍其他国家的利益。

为了一道努力实施构建和平、合作和繁荣发展的世界的渴望，潘文江大将指出，越南希望一切国家遵守国际法，尊重彼此独立主权、领土完整和国家利益。各国家，尤其是发展中国家需高度重视“战略自主”，尊重每个国家的多样性、特殊性和特有条件，一直向往对全球安全问题的统一认识、责任和行动；一道合作，树立战略互信。每个国家应恪守所作出的承诺，高度重视对国际社会的责任和义务。

2024年越南将继续在越南人民军成立80周年之际举行第二届国际国防展览会。论坛上，潘文江上将表示希望各国国防部、国防工业企业支持该展。

出席第十届北京香山论坛之际，潘文江大将分别与老挝政府副总理兼国防部部长占沙蒙·占雅拉（Chansamone Chanyalath）、柬埔寨国防部部长狄西哈(Tea Seiha) 大将和东盟秘书长高金洪举行会晤。

*潘文江大将与老挝政府副总理兼国防部部长占沙蒙·占雅拉（Chansamone Chanyalath）的会晤中，双方对近期两国合作成果作出评价，提出今后进一步加强合作领域的建议，其中包括加大双方青年军官交流力度。

两位部长相信，将于今年12月召开的第一届越老挝柬三国边境边防友好交流活动将取得圆满成功。

*潘文江大将在会见副首相兼国防部部长狄西哈大将时， 两位部长一致认为，两国军队应继承密切合作与团结的传统。这是越柬睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定的关系的重要支柱。

两位部长一致希望第一届越老柬三国边境国防友好交流活动将取得圆满成功。

*潘文江大将在会见东盟秘书长高金洪时已感谢东盟秘书处为越南完成由越南主持的倡议，特别是2020年东盟轮值主席国这一重任和最近举行的联合国维和行动的力量的能力评估计划所提供的协调配合和有效帮助。

高金洪表示希望越南继续为东盟各项合作机制以及团结繁荣东盟共同体建设进程作出重要贡献。（完）