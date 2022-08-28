越南铁路将迎来新面貌

越南为加快北南高铁项目的施工进度，启动潘郎(Phan Rang)—塔占(Tháp Chàm)市、边和—头顿和守添—隆城等铁路线的研究活动等，此举将为铁路的发展带来新面貌和希望。



据交通运输部的消息，今年9月，该部将北南高铁项目递交越共中央政治局审议并出台投资政策。该项目将有利于改变当前铁路基础设施的面貌。

政府副总理黎文成要求交通运输部与同奈省、平阳省、巴地头顿省和胡志明市就边和—头顿和守添—隆城等铁路投资项目达成一致。



具体的是，边和—头顿铁路线投资总额超50.8万亿越盾，守添—隆城铁路线全场38公里，总投资额达40.566万亿越盾，两个项目均采用公私合作（PPP）模式。



另外，交通运输部最近要求铁路项目管理委员会立即完善胡志明市-芹苴铁路投资项目预可行性研究报告，力争2025年完成投资筹备工作，到2030年前开展投资。



预计，胡志明市-芹苴铁路线起点为平阳省安平站，终点为丐冷（Cái Răng）站，全场174公里，途经平阳省、胡志明市、隆安省、前江省、永隆省和芹苴市等6个省市，投资总额达170万亿越盾（约合70亿美元），胡志明市至芹苴之间的火车旅行时间将缩短至 75 - 80 分钟（公路旅行时间为3 - 4 小时）。

从长期来看，胡志明市-芹苴高铁线将满足西南部至东南部货物运输需求，从而沿北南铁路到北方各省或服务于出口活动。



为实现到2025年增强货物贸易枢纽作用，促进市场对接，将全国物流成本降低10-15%等的目标，胡志明市确定必要发展现代铁路网络系统，以顺畅运输货物，连接该市重要海港和南部地区。因此，在至2025年和远期展望至2030年胡志明市物流发展提案中，兴建胡志明市-美湫市-芹苴市、胡志明市-西宁省、守添-隆城、国家铁路至胡志明市协福港和隆安港等5条高铁是核心任务之一。



胡志明市理工大学副教授周功明认为，货物和人员的运输需求越来越大，因此，对铁路进行投资将有助于疏通交通、开放货物，以刺激经济体的发展。（完）