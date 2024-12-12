越南金融市场的政策方向

12月12日，越南国家财政监察委员会与韩国国际开发署(KOICA) 在宁顺省联合举行题为“越南金融市场：前景和政策方向”的国际研讨会。



此次研讨会是由韩国国际开发署援助的“提高越南金融部门风险预警和管控能力项目”的活动之一。

国家财政监察委员会副主席武汝升在研讨会上致辞时强调，此次研讨会旨在识别风险和限制，确定保障金融市场稳定健康发展的机会和路径。从而，为补充信息和提高国家财政监察委员会在向政府总理提供有关金融市场监管、评估宏观经济与金融市场相互影响等方面提供参谋意见的能力做出贡献。



韩国国际开发署(KOICA) 驻越南代表处副首席代表郑宰宇（Jung Jae Woo）在研讨会上发言时评价，越南不仅是全球金融市场的受益者，而且正在成为促进地区和世界经济创新与稳定的重要推动力。

郑宰宇补充说，及早发现国民经济中的财政困难并制定对策极为重要。 “提高越南金融部门风险预警和管控能力项目”旨在及早发现危机和风险，预测趋向并预备应对措施。通过该项目，双方为加强应对金融危机合作能力、稳定越南金融体系做出了努力。

研讨会期间，专家们就越南金融市场监管实践及一些建议和意见；提高当前越南金融集团运营的治理质量；关联风险：越南金融市场监管的挑战与建议；货币政策对越南经济增长的影响等问题深入展开讨论。

据专家评估，尽管面临诸多的内外部风险挑战，但越南金融市场仍有望具备良好的发展条件。法律框架的改革、房地产的逐步复苏以及宏观经济稳定前景将是重要的推动力，有助于增强市场面对全球波动的韧性。

提高越南金融部门风险预警和管控能力项目由韩国政府通过 KOICA驻越南办事处提供资助（ODA无偿援助资金）。国家金融监管委员会是代表越南政府的管理机构，负责越南政府机构之间的合作与协调。直接受益者是越南金融管理和监督机构、财政部、越南国家银行、计划与投资部。该项实施期限为5年（2021-2025年）。项目的具体目标是为金融部门建立预警工具，包括一套监测指标、预警模型和压力测试模型；提高金融监管机构的能力，为促进金融市场和经济持续稳定发展作出贡献。（完）