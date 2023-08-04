越南金枪鱼出口年底将迎来增长

在世界各大市场经济持续波动和面临长期通货膨胀，人们的食品消费也遭受严重影响的背景下，在2023年最后几个月越南金枪鱼行业必须谨慎行事。

主要出口市场下跌

据越南海关的统计数据显示，2023年前7月越南金枪鱼出口额近4.45亿美元，较2022年同期相比下降了31%，对美国、日本、加拿大等主要市场的出口活动依然没有复苏的迹象。

越南水产品加工出口协会金枪鱼市场专家阮河女士表示，越南金枪鱼出口持续下降。在通货膨胀的背景下，美国人优先选择适合自己钱包的金枪鱼罐头。目前，美国金枪鱼库存量已开始减少，美国进口商正在考虑增加进口。然而，目前南美地区的金枪鱼价格低于亚洲，加剧了该市场的竞争力。

关于《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）下的市场也不太乐观。2023年6月和7月，越南对日本和加拿大等协定缔约国中两个最大市场的金枪鱼出口持续下降。截至2023年7月底，对日本市场金枪鱼出口额估计近2000万美元，较2022年同期下降10%。此外，日元贬值导致金枪鱼等海鲜产品消费下降。

展望年底的几个月

平定水产股份公司董事高氏金兰表示，从2023年下半年开始，各出口市场库存量将不断减少，因此金枪鱼订单可能会增加。此外，临近年终，消费者会囤积食物以满足年终节假日的用餐需求，餐厅也会积极采购食材来服务食客。因此，不仅是金枪鱼产品，许多其他水产品订单将会增加。

市场逐渐复苏的迹象使得渔业，尤其是金枪鱼在2023年最后几个月的出口更为乐观。

然而，目前越南国内原料仅满足出口金枪鱼加工厂产能的25%。因此，企业倾向于进口其他许多市场的原料类金枪鱼。金枪鱼加工出口企业期待越南农业与农村发展部同工贸部联合能增加原料类金枪鱼进口配额。

今年，由于受通胀的影响，加上金枪鱼罐头库存量较高、价格上涨，因此欧洲进口商倾向于增加从越南等提供关税优惠的来源地的进口。

越南水产品加工出口协会金枪鱼市场专家阮河表示，越南目前向欧洲市场出口金枪鱼的企业超过31家，其中FoodTech、Bidifisco和Yueh Chyang Canned Food占越南对该市场金枪鱼出口总额40%以上。（完）