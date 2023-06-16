越南重申确保人人平等享有司法权的承诺

15日，联合国大会在纽约总部举行了“人人平等享有司法权：推进改革以建设和平、公正和包容社会”的高级别辩论会。第77届联大副主席、越南常驻联合国代表团团长邓黄江大使主持会议。

据越通社驻联合国记者报道，越南常驻联合国代表团副团长、公使衔参赞黎氏明钗在高级别辩论会上发表讲话时强调平等享有司法在确保公平、公正中起着重要作用，有助于实现2030年可持续发展议程中不让任何人掉队的目标。

黎氏明钗强调，越南在巩固法律框架，确保法律面前人人平等和符合关于人权的国际准则中取得了许多重要的进步。在越南已拥有免费或费用合理的法律救助服务，旨在缩小司法差距，给人们带来平等的机会。许多旨在提高认识，消除对妇女、儿童、残疾人和少数民族同胞的歧视和向他们提供援助的计划得到开展。司法系统不断得到巩固，旨在确保执法中的透明度与公正性。与此同时，越南不断提高从事法律干部队伍的能力，充分利用技术来实现法院各流程现代化，为线上起诉手续创造便利条件，让人人可享有司法权。

黎氏明钗还分享了越南在解决贫穷、不平等等不公正现象的根源，确保经济包容性增长、提高社会福利和平等机会，让人人都能参加发展过程等的经验教训。

趁此机会，越南代表高度评价和加强国际合作、分享经验、知识和资源，旨在推动全球环境，其中人人都能享有司法权等的必要性。（完）