越南重申推动裁军与防止核扩散的坚定承诺

据越通社驻联合国记者报道，越南常驻联合国代表团近日会同吉尔吉斯斯坦代表团，在纽约联合国总部共同举办纪念“国际提高裁军和防止核武器扩散意识日”专题讨论会。此次活动得到了“国际废除核武器运动”、核时代和平基金会以及哥伦比亚大学“前沿科学计划”的支持与协办。

会议吸引了来自联合国机构、各成员国的近百名代表、专家学者以及纽约多所高校的学生参加。与会代表对当前复杂紧张的地缘政治形势、军备竞赛加剧及国际冲突增加所带来的风险表示关切。各方一致强调，推进全球裁军进程、防止大规模杀伤性武器扩散，特别是有效落实《不扩散核武器条约》和《禁止核武器条约》等国际法律文书，具有至关重要的现实意义。

会议认为，加强对话与国际合作，提升公众、尤其是青年一代对核武器毁灭性后果的认识是当务之急。与会代表高度评价并一致支持越南担任即将于2026年4月至5月在纽约举行的第十一届《不扩散核武器条约》审议大会主席。

越南常驻联合国代表团临时代办、公使阮黄原在会上表示，面对当前充满挑战的国际安全环境，各国应加强团结协作，坚定支持多边主义，以增进互信、凝聚裁军共识。他重申了越南在裁军和防止核扩散问题上一贯的原则立场与坚定承诺，并表示越方将以平衡、透明和包容的方式，认真履行第十一届《不扩散核武器条约》审议大会主席的职责。

2022年，第77届联合国大会通过决议，将每年3月5日——即《不扩散核武器条约》于1970年生效的日期——设立为“国际提高裁军和防止核武器扩散意识日”，旨在提升公众认知，强调裁军与防扩散进程对维护国际和平与安全的重要作用。该决议呼吁联合国各会员国、国际组织、民间社会及媒体通过教育和宣传活动共同纪念这一国际日。（完）