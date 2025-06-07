越南重申在国际舞台上保护海洋的承诺

第三届联合国海洋大会（UNOC3）将于6月9日至13日在法国举行。越南政府总理范明政将率领越南代表团出席大会。越南驻法国大使丁全胜在接受越通社记者采访时强调，这是越南展现其在解决全球海洋相关挑战中积极作用的重要机会。



对于此届大会的内容与目标，丁全胜表示，大会是具有战略意义的国际会议，对实现可持续发展目标（SDGs），特别是有关保护和可持续利用海洋和海洋资源的可持续发展目标14(SDG 14)具有重要意义。大会的议程聚焦于“为海洋加速行动”和“保护和可持续利用海洋”两大内容。



丁全胜表示，大会议程重点包括推动各方在减少海洋污染、保护生物多样性、发展绿色海洋经济、提升沿海社区适应力等方面作出更强有力的承诺。此外，大会还将讨论海洋融资、科技合作、全球伙伴关系以及发展中国家的海洋治理角色等议题。大会也为各方就可持续海洋解决方案提供对话平台。他强调，大会主题不仅具有象征意义，更是一次明确且紧迫的行动号召。



谈到范明政总理此次出席大会的意义，丁全胜表示，作为政府首脑亲自参会并发表意见，体现了越南在解决全球性问题上的主动精神和坚定承诺，符合越南共产党和国家关于可持续海洋经济发展的战略方向。



丁全胜表示，多年来，越南始终是国际社会中积极、负责任的一员，严格遵守国际法，尤其是《联合国海洋法公约》（UNCLOS），并始终积极参与海洋资源的保护与可持续利用，为国际合作作出切实贡献。



他强调，出席大会是越南展示其落实SDG 14所取得成果的机会，同时也是与国际社会交流经验、加强在科技、设备、资金等方面合作的重要契机。这也是推动越法全面战略伙伴关系高层接触的重要机会，同时进一步深化越南与法国、摩纳哥在海洋领域的合作。



关于越南的海洋保护政策，丁全胜表示，作为一个拥有漫长海岸线和丰富资源的海洋国家，越南始终将保护和可持续利用海洋资源作为国家政策的优先事项。



他表示，首先越南已建立起坚实的法律框架，突出体现在《2030年越南可持续海洋经济发展战略和2045年远景》。与此同时，越南还出台了《越南海洋法》和实施细则，为海洋环境的管理、开发和保护奠定了坚实的法律基础。

其次，越南高度重视海洋资源的管理与保护，推进海洋保护区建设，切实保护珊瑚礁、海草床、红树林等重要生态系统，并坚决打击非法、不报告和不受管制（IUU）的捕捞活动，积极推动水产养殖和捕捞的可持续转型。



第三，越南坚定不移地控制海洋污染，尤其是海洋塑料垃圾问题，并实施多项国家行动计划，以应对来自陆地和海上活动的污染源。同时，越南还积极应对气候变化和海平面上升，保护易受影响的沿海地区。



最后，丁全胜表示，越南正大力推进绿色海洋经济，鼓励发展生态旅游和海洋可再生能源等环保产业，并积极参与区域与全球关于海洋的各类论坛和倡议，体现了越南作为负责任合作伙伴的角色。（完）