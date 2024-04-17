越南重点提升旅游人力资源培训质量 确保符合国际标准

人力资源是旅游业服务质量、竞争力及可持续发展的决定性因素。然而，该问题在越南融入国际社会背景下对越南旅游业来说仍然是一个挑战。越南国家旅游局的统计数据显示，每年旅游业需要劳动力人数高达4万人，但实际供应量仅为2万人。

旅游发展研究院的报告显示，越南旅游业劳动者素质和劳动生产率处于较低水平。如，越南酒店的劳动生产率仅为新加坡的十五分之一、日本的十分之一和马来西亚的五分之一等。

业内专家表示，这种情况很容易导致越南旅游业劳动者在本国劳动力市场面对竞争压力。

越南旅游培训分会联合会主席陶孟雄教授指出，在旅游专业人员互认协议(MRA-TP)允许东盟熟练旅游业劳动力流动的背景下，外国旅游从业人员可能涌入越南，若不提升工作能力和培养良好的工作态度，越南旅游从业人员可能要在国内市场面临失业的风险。

实际表明，来自菲律宾、泰国、印度尼西亚和新加坡等国的较多旅游从业人员已到越南工作。几乎所有四到五星级酒店都有外国劳动者。

另一方面，旅游业疫后实现强劲复苏，多家旅游公司积极推进复工复产工作落实，高端旅游住宿单位越来越多，这表明越南旅游市场正在面临用工荒现象。截至2023年，全国共有3921家国际旅游公司，较2022年增加了1027家；旅游住宿单位3.8万个，其中五星级的有247个，四星级的有368个。

为了推动旅游业快速可持续发展，需要采取有力措施按照旅游公司和市场的需求提供充足的旅游业人力资源供给，尤其是高素质人力资源。

提升旅游劳务培训单位的培训质量是解决该问题的关键点。

专家们认为，要改变培训思维方式，培训工作须按照社会的需求和供求原则进行。同时，进行培训课程标准化建设，确保符合地区和国际标准，国内、地区和国际培训单位之间具有连通性等。

国会办公厅段孟疆指出，由欧盟（EU）赞助的对环境和社会负责任的旅游能力发展计划已修改越南旅游职业能力标准（VTOS），确保符合越南现行规定，与国际职业标准和东盟标准接轨等。

因此，越南各旅游培训单位须采用VTOS标准，提高越南旅游培训质效等。（完）