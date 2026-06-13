越南重塑咖啡产业，提升出口价值

咖啡生产流程标准化

合并后，林同省是全国咖啡种植面积最大的省份，超过32.3万公顷，年产量超过100万吨。凭借气候和地形的优势，林同省已形成两个明显的咖啡原料区：海拔1000米以上的地区（如大叻、乐阳）种植精品阿拉比卡咖啡；海拔中等的地区（如迪灵、保林、保禄、林河）种植罗布斯塔咖啡。这种多样性使林同省不仅产量大，而且有能力开发多种不同的产品线。

南班林河乡咖啡种植户吴允善表示，不像以前那样施用化肥和不分成熟度统一采摘，他家已改为选择性采摘成熟果实，同时按照有机方向改变生产流程，优先使用有机肥、生物农药，限制有毒化学农药。

胡凤咖啡公司副总经理丁阮翠蓉女士认为，获得完整质量认证的咖啡，不仅帮助企业更容易销售，更是提升产品附加值的重要途径，从而可以陪伴和支持农民们一道可持续发展。

林同省农业部门称，该省目前获得可持续生产认证咖啡种植面积12万公顷，以及高科技应用生产区6个，总面积近2300公顷。全省还有生产—消费联动链67条，参与农户约2.9万户，面积约5.5万公顷。这些数字表明，林同省正逐步形成规模化、高品质咖啡原料基地。

然而，林同省农业与环境厅副厅长黎光寅表示，咖啡产业仍面临诸多障碍和困难。特别是国际的严苛标准，以及价值链发展、品牌建设和气候变化等难题。

咖啡出口产业积极迎接“大浪潮”

在不久的将来，林同省出口咖啡产业准备迎接欧盟零毁林法案（EUDR）带来的“大浪潮”。该法案对大中型企业的生效日期为2026年12月30日，对小型和微型企业的生效日期为2027年6月30日。

这一规定表明，溯源、种植区数据和不毁林生产将日益成为进入高端市场的重要条件。对于林同省的咖啡生产者来说，这既是压力也是机会，推动原料产区在认证和溯源数据方面实现标准化，从而增强国际竞争力。

据统计，咖啡豆是林同省出口创汇的重要商品。2020-2025年阶段，直接出口量约达68万吨，出口额达20.8亿美元。仅2026年第一季度，咖啡豆出口量约5.2万吨，实现出口额1.78亿美元。主要出口市场包括40多个国家和地区，其中欧盟（德国、意大利、比利时）是最大的消费市场，其次是美国、日本、韩国，并正加快拓展中国和印度市场。

在出口咖啡行业迎来 “大浪潮”的背景下，农业和贸易部门并没有袖手旁观，而是开始与农户、企业和组织密切合作，实施短期和长期解决方案。

林同省农业与环境厅副厅长黎光寅表示，为应对这些挑战，林同省农业部门继续大力推进集约化种植和咖啡园更新改造，聚焦精品、高品质咖啡细分市场；按照国际标准提高咖啡豆质量。同时，地方将打造品牌、促进贸易、将原料区发展与地理标志相结合；大力推动溯源数字化转型，利用自由贸易协定拓展正贸市场，并部署生态、循环农业模式以适应气候变化。（完）