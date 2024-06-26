越南采取有力措施吸引国际游客

随着国际游客到访量的增长，越南旅游业今年有望完成接待游客1800万人次的目标，这一增幅相当于新冠肺炎疫情爆发前的水平，但仍远低于泰国、马来西亚等区域一些国家的目标。越南旅游业若想成为区域吸引国际游客的主要目的地仍需作出不懈的努力。

据数字旅游平台Agoda于5月23日发布的4月份欧洲游客住宿搜索量统计数据显示，越南的搜索量增长了66%，在吸引欧洲游客的亚洲目的地排行榜中排名第三。这表明越南正在吸引国际游客，特别是来自消费水平较高的国家的游客。问题是，需要采取有力措施将游客的关注度转为旅行决定。

许多专家强调，实行更为开放的签证政策是越南增加国际游客到访量的首要考虑因素。这也是地区许多国家用来吸引国际游客的“杠杆”。越南需要研究调整签证政策，以吸引更多潜在市场的游客。

力士集团（Lux Group）董事长范河表示，目前越南应重点吸引来自澳大利亚、新西兰等消费水平较高市场的游客。可以对这两个国家的公民实行免签政策，同时用越南颇具吸引力的海滩度假产品、美食、文化产品来征服游客。

范河指出，每个市场都需要根据游客具体的需求、偏好来采取不同的方案。除了制定具有针对性的促销策略、宣传广告计划和打造适当的产品品牌外，还须做好目的地管理工作，进而维护目的地的吸引力，保证旅游业的可持续发展。

太阳集团度假旅游部销售总监梁氏黄兰建议越南国家旅游局充分发挥领头羊作用，在主要潜在国际市场加大宣传力度，动员客源国、航空公司、旅行社的积极参与，同时打造具有竞争力的项目和产品等。

梁氏黄兰女士指出，国家旅游局和文体旅游部需要与越南驻外机构尤其是重点市场的代表机构配合，开通更多前往越南主要旅游目的地的国际航线，以丰富客源市场，开拓新市场，减少对部分市场的过度依赖。（完）