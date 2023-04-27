越南采取措施防止新型烟草制品的销售和使用

4月27日，越南卫生部在河内举行研讨会，就越南新型烟草制品销售使用情况及相关问题提供信息。

据卫生部卫生战略与政策研究院2020年对河内市初中和高中学生进行的研究报告显示，8~12年级学生（14岁至18岁）和10~12年级学生（16岁至18岁）电子烟使用率分别为8.35%和12.6%。

另据调查，2015年，在34个省市，电子烟使用率仅为0.2%左右，但到2020年增长了17倍，达到3.6%左右。高达8%的女性吸电子烟，而吸传统香烟的只有1.2%。

电子烟的使用与其他社会罪恶（如毒品、水烟和其他成瘾物质）之间存在关联。越南白梅医院毒物控制中心最近接受了一些因使用含有毒品的电子烟而紧急入院的病例。

根据世界卫生组织 (WHO) 的报告，越来越多的证据表明，电子烟对公共健康的危害与传统香烟相似。但是，由于这种新型烟草制品的特性不同于传统香烟，因此不在2012年《烟草危害防治法》规定的适用范围内。

为防止电子烟和加热式香烟的销售和使用，卫生部同有关部门、单位配合，研究评估新型烟草制品销售使用情况以及世界各国在这方面的经验，对有关新型烟草制品的政策提出建议。

研讨会上，与会代表和专家共同讨论电子烟和加热式香烟的销售使用情况、与电子烟有关的一些典型病例、电子烟走私活动、新型烟草制品的识别、鉴定、年轻人使用烟草的风险、越南新型烟草制品的广告和营销情况、新型烟草制品管控的国际经验以及相关法律问题等。（完）