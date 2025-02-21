越南部分省份与中国广西壮族自治区第16次联合工作委员会会议在广宁省召开

越南广宁、谅山、高平、河江等省与中国广西壮族自治区第16次联合工作委员会会议于2月21日下午在广宁省下龙市举行。

会上，双方一致同意，今后将继续共同努力，建设和平、友好、稳定、合作与发展的边界线。其中，重点加强交流与协调，推动多领域，特别是边贸领域的合作关系，将双边口岸升级为国际口岸并提高各口岸通关能力；促进在旅游、培训、医疗等领域的合作；加强边境地区和口岸的安全管理；深化在网络犯罪、毒品犯罪、假币贩卖、人口贩卖和跨境犯罪等方面的合作。双方合作防控疫情，打击非法出入境行为，为经济社会发展，以及确保边境地区的安全创造最有利条件。

同时，双方一致认为，各方的交流与合作活动日益全面并走深走实，带来了切实的利益。2024年，越南四省与中国广西壮族自治区的合作取得了显著成效。各方加强了友好交流与代表团互访；严格遵守越中陆地边界三项法律文件及双方已签署的相关协议，共同管理和保护边界。同时，深化在贸易、投资领域的合作，将双边口岸升级为国际口岸，为进出口货物通关提供便利；推动教育、医疗、打击走私等领域的合作等。

广宁省人民委员会副主席高祥辉表示，全省口岸贸易额达44亿美元。广宁省与广西成功举行仪式，公布越南广宁省平辽县横模—中国广西防城港市防城区峒中双边口岸和越南北风生通道—中国里火通道分管线正式对外开放；成功恢复中国北海至越南下龙海上旅游航线；定期举办多项文化体育交流活动，派出文艺团体参加双方举办的文化、体育、节庆和贸易展览会等活动的演出。

广西壮族自治区政府副主席廖品琥建议，双方应加大对越南干部培训支持，特别是在人工智能和智慧城市建设领域的培训；建立板约瀑布以及两国边境地区其他旅游景点的联合开发运营机制；恢复防城港-下龙、北海-下龙等海上旅游线路。（完）