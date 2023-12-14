越南那讷-中国那花口岸恢复通关

在因新冠肺炎疫情而暂停运行4年后，越南那讷-中国那花口岸于12月14日正式恢复通关。通关仪式在谅山省长定县那讷口岸举行。

中国广西壮族自治区龙州县委书记冯波在通关仪式上发表讲话时表示，这对口岸恢复通关是双方民众长期以来的期待。这是越中两国高层领导人之间的会谈上以及双方有关部委、行业付出了努力而取得的成果，有助于进一步深化和提升两国全面战略伙伴关系迈上新高度。共同促进谅山省与广西乃至两国边境经济的活跃发展。

龙州县委书记希望那讷-那花口岸的恢复通关时进一步强化龙州县与越南谅山省长丁县之间的合作与交流以及业务合作力度。他希望双方主管部门大力重视口岸地区经济的发展。双边边境地区的合作社也积极参与边境地区的经贸活动，从而促进边境贸易发展强劲，共同谱写关于边境地区经济发展合作的新编章。

长定县人民委员会副主席武德善表示，此次活动将为两地贸易活动创造更为便利的条件，为给边境地区人民提供就业岗位，改善收入和提高生活水平等创造便利条件。

通关仪式后，中国的10辆入关火车办理了入境越南的手续，以接收越南龙眼并出口到中国市场。

截止2023年12月中旬，谅山省共有6对口岸恢复货物进出口通关活动，包括：友谊国际口岸、新青口岸、芝麻口岸、那型口岸、同登国际铁路口岸和谷南口岸。其中，友谊国际口岸、芝麻口岸和那讷口岸为两国人民办理出入境手续。（完）