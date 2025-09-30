新闻
越南通过第80届联合国大会彰显其在国际舞台上的新地位
越南“灵活而坚韧”的外交政策受到高度评价，这体现在既能灵活适应，又始终坚定维护《联合国宪章》和国际法的基本原则。这使得越南成为捍卫主权、领土完整以及以和平方式解决争端的“可靠守护者”。
值得注意的是，《华盛顿时报》特别关注越南的科技发展方向，尤其是在人工智能领域，这一点体现在政治局于2024年12月颁布的第57-NQ/TW号决议中，表明了越南如何将推进国内现代化与履行国际责任相结合，通过推动负责任的先进技术发展，并紧扣伦理、安全和包容性的原则。
此外，越南将于今年10月承办《打击网络犯罪公约》（河内公约）签署仪式一事，也被该报提及为一个证明，越南愿意在塑造数字时代全球规则中担当建设性角色。与此同时，越南在经济社会发展方面实现了贫困率大幅降低、可再生能源扩大、派遣维和部队并积极吸纳女军人参与的成就等被视为“包容性发展的成功故事”。
《华盛顿时报》的分析称，越南外交的独特之处在于“以共识为引领，而非强加于人”。越南并不寻求通过对抗来取得优势，而是选择促进对话、建立互信并巩固国际法。正是这种耐心且具有原则性的方式，使越南在联合国、东盟、不结盟运动和77国集团等国际论坛上成为一个值得信赖的声音。这也是越南在大国竞争加剧、世界分裂的背景下越来越受到尊重的基础。
文章作者称，越南已成功地在与大国的关系中实现平衡，同时发挥着东盟中的桥梁作用，并主动参与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等开放贸易协定。这种方式既帮助越南避免卷入对抗，又彰显了其作为各方可靠伙伴的地位。
文章强调，越南国家主席梁强出席第80届联合国大会不仅是一项常规外交活动，更是一次重申越南愿与国际社会一道巩固多边主义，强调国际法，并推动共识，以实现和平、可持续发展和共同繁荣等信息的机会。（完）