越南通过数字生态系统提升旅游吸引力

越南被评价为东盟地区增长最快的数字经济体之一。越南互联网用户超7800万名，社交媒体使用率占总人口的73.3％，越南拥有促进数字生态系统和旅游技术强劲发展的理想环境。

*科技旅游

各专家认为，越南政府和旅行企业在旅游管理采用物联网（IoT）、人工智能（AI）和虚拟现实技术（VR/AR）和大数据等数字化转型举措，为旅游业取得显著进步奠定基础，不仅有助于优化游客体验，而且支持越南旅游业供应链有效运作并促进实现可持续发展目标。

旅游数据分析与市场研究公司（The Outbox Company）和为全球领先的网上旅游服务公司（Trip.com）所公布《探索越南游客的旅游科技应用行为》报告显示，数字地图、电子钱包和在线旅行社（OTA）等热门技术正在得到广泛应用。

旅游数据分析与市场研究公司研究经理阮英书强调，现代技术为越南旅游业未来发展开辟了巨大机会，既可以改善用户体验，又可以帮助越南旅游业提高运营效率和竞争力。

为利用这些技术的利益，应用单位要进一步强化“以用户为中心”的理念，重点改善平台的界面、体验和安全性。提供准确、透明的信息和及时的技术支持也有助于提高越南游客在使用科技应用时的满意度。

*通过数字化目的地来增加搜索量

从地方角度来看，胡志明市旅游局副局长黎张贤和表示，数字化和数字技术应用助力该市旅游业快速发展，为游客可以轻松地通过数字旅游平台和技术应用程序搜索该城市目的地。

加上，胡志明市旅游局已在旅游管理与推广活动中有效采取一系列全面、同步的数字化转型解决方案。胡志明市更新了旅游应用程序并创建了电子出版物，帮助游客在数字环境中轻松搜索和获取信息；同时，游客还可以免费获得英文、日文、俄文、中文等多国语言的胡志明市旅游指南和出版物。

另外，2020-2025年阶段和远期展望至2030年胡志明市智慧旅游发展提案将集中构建智慧旅游体系，包括旅游便利基础设施、智慧目的地、智慧商业生态系统；主动分析和预测旅游需求、趋势和偏好。

在线旅游平台 Agoda 刚发布数据显示，越南正在成为 2025 年跨年最受欢迎的目的地，其中胡志明市、富国岛、岘港、河内和芽庄等地方是保持最受欢迎目的地。

Agoda越南经理武玉林透露，目前，国际游客搜索越南住宿的数量与去年相比增加了 30%，“S字”型国家正日益受到世界的关注。（完）