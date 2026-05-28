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越南通过数字技术实现供应链标准化保持出口优势
进入2026年第二季度，工业生产和贸易出现积极复苏信号。然而，据越南统计总局的数据显示，原材料进口额增长快于出口，同时中东等地区的通胀和动荡继续推高物流成本，给企业的流动资金造成压力。
与此同时，欧盟、美国和日本等越南的主要出口市场正在收紧可持续发展标准，从碳边境调节机制、产品数字护照到可追溯性要求。这些标准成为货物清关的强制性条件。
经济专家黎国方认为，全球供应链正按照优先安全、透明和环境友好的方向进行重组，而不仅仅是依赖低成本优势。因此，越南企业不仅面临运费或汇率波动，还承受着遵守新标准的巨大压力。
面对这一现实，许多出口企业已主动重组生产和管理流程。运营思维从被动转向优化整个供应链，从原材料、生产到包装和运输，以确保可追溯性。
平明家具生产与出口股份公司经理阮文黎表示，该公司已投资企业资源计划软件系统（ERP），以实现原材料追踪流程的数字化。尽管初期投资成本增加，但该系统帮助减少了约15%的中间损耗，并满足了国际合作伙伴的可追溯性要求。
据专家表示，绿色转型和供应链升级需要大量资源，特别是对中小企业而言。因此，需要管理机构的陪伴，通过预警系统、市场信息支持以及扩大绿色信贷的可及性。
越南工贸部进出口局副局长阮锦妆表示，工贸部正与海外越南商务处及各行业协会配合，建立关于贸易救济和供应链风险的预警数据库；同时加强风险管理培训，并与金融机构协调，以支持企业获得优惠资金用于生产现代化。
总而言之，风险管理和供应链标准化不再是单个企业的问题，而是整个出口生态系统的要求。主动转型加上管理机构的支持，将帮助越南企业提高竞争力，更好地适应全球贸易趋势。（完）