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越南通讯社越南-老挝友好协会正式成立
越南通讯社副社长、越南通讯社越南-老挝友好协会临时执行委员会主席阮俊雄在大会开幕式上致辞时表示，1975年前援助老挝通讯社的越通社专家联络委员会期望成立民间外交渠道之一的越通社越老友好协会，如今这一期望已经成为了事实。
老挝人民民主共和国驻越南大使馆副大使占塔蓬·哈马尼占参赞在大会上致辞，对大会的成功召开表示祝贺，并强调老挝和越南是有着长期密切关系的两个邻国。革新期间，老越两国继续相互帮助、密切合作，共同发展。特别是在新闻传媒领域，越通讯社派出专家和记者与老挝官员并肩准确、及时地报道新闻。
老挝人民民主共和国驻越南大使馆副大使占塔蓬·哈马尼占参赞强调，越通社越老友好协会的成立是一件重要的事件，体现了越南各位同志，特别是越南通讯社对促进越老友好关系的高度重视。
老挝通讯社社长坎佩·菲拉法表示，60年来，越通社一直尽心尽力为老挝通讯社提供大力支持和帮助。老挝通讯社的成立和如今的发展离不开越通社多维前辈的倾心帮助。
今后，双方将继续保持密切配合，增进信息互换，传播有关两国国情和两党、两国和国人民特殊关系的官方信息。
在预计于今年7月25日举行的正式会谈上，越通社社长武越庄将同老挝通讯社社长坎佩·菲拉法将共同探讨新时期深化两个国家通讯社全面合作关系的措施，为今后合作指明方向。（完）