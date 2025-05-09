越南通讯社深化与哈萨克斯坦和阿塞拜疆媒体的合作

5月6日，在苏林总书记和哈萨克斯坦总统卡西姆若马尔特·托卡耶夫的见证下，越通社社长武越庄与哈萨克斯坦总统广播电视综合体（TRC）总经理劳尚·卡吉巴耶娃（Raushan Kazhibayeva）交换了业务合作协议。根据该协议，双方将促进各领域全面合作，包括增进信息交流、培养现代通讯技术应用专业人才、互派记者团开展新闻联合生产项目、分享数字时代新闻报道经验等。



同日，武越庄社长访问TRC总部，了解新闻生产与传播工序，会见TRC总经理。双方一致强调了落实双方合作协议的重要性，这有助于提高两国人民的相互了解，从而推动各领域合作，增进交流与联系，充分体现苏林此访期间两国发表的联合声明的精神。

武越庄社长访问TRC总部，了解TRC新闻生产与传播工序。图自越通社

* 5月7日，在阿塞拜疆巴库，武越庄社长与阿塞拜疆通讯社社长武加尔·阿利耶夫（Vugar Alyev）签署了两家通讯社新阶段的合作协议。 根据该协议，双方将保持信息交流，通过多种形式，在各种平台上传播有关两国的官方信息，为深化越阿战略伙伴关系作出贡献。



5月8日，武越庄社长与武加尔·阿利耶夫社长举行会谈。双方就具体合作方向展开讨论，包括分享活动组织经验、促进数字化转型经验；现代新闻技能培训；组织各级代表团互访；在亚太通讯社组织（OANA）、舒沙全球媒体论坛等多边合作机制中进行有效协调等。双方一致认为，2014年签署的首份合作协议已得到有效实施。（完）