Báo Ảnh Việt Nam

新闻

越南通讯社深化与哈萨克斯坦和阿塞拜疆媒体的合作

在越共中央总书记苏林对哈萨克斯坦和阿塞拜疆进行国事访问的框架下，越南通讯社与哈萨克斯坦和阿塞拜疆媒体伙伴签署了业务合作协议，旨在提高信息宣传效率，为推动越南与哈萨克斯坦和阿塞拜疆战略伙伴关系发展做出贡献。

5月6日，在苏林总书记和哈萨克斯坦总统卡西姆若马尔特·托卡耶夫的见证下，越通社社长武越庄与哈萨克斯坦总统广播电视综合体（TRC）总经理劳尚·卡吉巴耶娃（Raushan Kazhibayeva）交换了业务合作协议。根据该协议，双方将促进各领域全面合作，包括增进信息交流、培养现代通讯技术应用专业人才、互派记者团开展新闻联合生产项目、分享数字时代新闻报道经验等。

同日，武越庄社长访问TRC总部，了解新闻生产与传播工序，会见TRC总经理。双方一致强调了落实双方合作协议的重要性，这有助于提高两国人民的相互了解，从而推动各领域合作，增进交流与联系，充分体现苏林此访期间两国发表的联合声明的精神。

vna-potal-tong-giam-doc-tham-lam-viec-tai-to-hop-phat-thanh-va-truyen-hinh-kazakhstan-8019163.jpg
武越庄社长访问TRC总部，了解TRC新闻生产与传播工序。图自越通社

* 5月7日，在阿塞拜疆巴库，武越庄社长与阿塞拜疆通讯社社长武加尔·阿利耶夫（Vugar Alyev）签署了两家通讯社新阶段的合作协议。 根据该协议，双方将保持信息交流，通过多种形式，在各种平台上传播有关两国的官方信息，为深化越阿战略伙伴关系作出贡献。

5月8日，武越庄社长与武加尔·阿利耶夫社长举行会谈。双方就具体合作方向展开讨论，包括分享活动组织经验、促进数字化转型经验；现代新闻技能培训；组织各级代表团互访；在亚太通讯社组织（OANA）、舒沙全球媒体论坛等多边合作机制中进行有效协调等。双方一致认为，2014年签署的首份合作协议已得到有效实施。（完）

更多>>

更多

Top