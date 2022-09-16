越南通讯社成立77周年：不断提高人力资源质量和加大数字化转型力度

越通社开设了第31届东南亚运动会专项网。网址为“http://seagames.vnanet.vn”，设有越南文和英文两个版本。该网站具有高度互动的界面，与第31届东南亚运动会官网相对接，及时为读者提供滚动新闻。图自越通社