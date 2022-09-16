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越南通讯社成立77周年：不断提高人力资源质量和加大数字化转型力度
事实上，在许多情况下，新闻媒体不再是第一个向公众提供信息的组织。但越通社一直努力追求的是信息获取与处理中的专业性，从而让信息关注者全面、多维度和客观地看待其正在关注的问题。
武越庄说，统一性、协调和多平台是近期在越通社多领域工作中经常被提及的关键词。在以数字技术为主要趋势的工作环境中，从指导、生产到分配等环节中的统一性已打造出一条主线。此外，各单位之间的协调配合以及与公众的有效沟通有助于保障通讯信息符合于目标和遵旨，同时满足公众不断多元化的需求。此外，将各种新闻产品发布在不同的平台也有助于使信息覆盖更广泛的受众。
此外，在多年来坚持实现信息数据数字化已帮助越通社逐渐形成数字数据库。这正是越通社进行试验并开发有助于提高各种媒体类型附加值的各种人工智能产品的重要平台。
越通社开设了第31届东南亚运动会专项网。网址为“http://seagames.vnanet.vn”，设有越南文和英文两个版本。该网站具有高度互动的界面，与第31届东南亚运动会官网相对接，及时为读者提供滚动新闻。图自越通社
《将越通社发展成为国家新闻媒体系统中的主力多媒体通讯机构》提案在获得批签发后将带来全面的资源，进而为越通社成功实现当前数字媒体纪元中的发展目标作出积极贡献。
武越庄强调。提高人力资源质量和加大数字化转型力度是越通社在有效实施新形势下战略信息任务中的两个重要决绝方案之一。
数字化时代改变了各位记者、编辑和技术员的作业方式，使其成为“多功能复合型”的记者。媒体产品也逐渐转为多媒体产品，符合于新的信息平台。内容链接和交叉互推有助于提升通讯信息的覆盖率和宣传效率。
值此越南通讯社成立77周年之际，武越庄社长向历代新闻工作者一直对越通社这一共同家园给予极大的关心关爱表示感谢。越通社77年的岁月离不开各位记者、编辑、技术员和其它工作人员在多个领域上的牺牲和奉献，为使官方媒体新闻永不间断作出贡献。（完）