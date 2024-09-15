新闻
越南通讯社代表出席塔斯社成立120周年庆典和金砖国家媒体峰会
在贺信中，越通社社长武越庄女士对见证了塔斯社的长促发展，出色地完成前苏联和当今俄罗斯官方通讯社的使命表示高兴，并强调，近70年来越通社与塔斯社的全面、有效合作为促进越俄全面战略伙伴关系的发展做出了贡献。
越通社副社长段氏雪绒会见塔斯社社长安德烈·孔德拉绍夫时强调，越通社今后的发展方向是按照主要多媒体新闻机构的模式发展。在这一过程中，越通社希望借鉴包括塔斯社在内的国际媒体伙伴的经验。越通社与塔斯社应加强合作，分享在数字技术时代的新闻活动经验，特别是现代技术和人工智能在新闻创作过程中的应用，信息传播渠道多元化以及应对虚假信息问题等方面的经验。
越通社副社长段氏雪绒女士转达了越南通讯社社长邀请塔斯社社长安德烈·孔德拉绍夫尽早对越南进行访问的邀请。
塔斯社社长安德烈·孔德拉绍夫申明，越通社是塔斯社的“大朋友”。塔斯社愿通过双方的合作活动，分享塔斯社的经验。
另外，9月14日至15日，在莫斯科，越南通讯社代表团出席金砖国家媒体峰会（BRICS Media Summit）。来自世界各地45个国家的62家主要媒体机构领导出席会议。
会议包括加强扩大金砖国家（BRICS ）媒体机构之间对话的解决方案，促进数字技术时代金砖国家在新闻传播领域的共同价值观等议题的多长讨论会。代表们还讨论并分享了应用现代技术、人工智能和应对假新闻的经验。
俄罗斯塔斯社（TASS）社长安德烈·孔德拉绍夫（Andrey Kondrashov）先生在会上发言时表示，金砖国家已成为有效的多边合作机制，特别是在新闻传播领域。他呼吁各家通讯社和新闻与媒体机构协调行动，构建新的、公平的新闻传播生态系统。塔斯社愿在扩大金砖国家框架内加强和拓展与媒体合作伙伴的合作。
值此之际，越南通讯社副社长段氏雪绒女士接受塔斯社专访时强调，金砖国家媒体峰会是金砖国家内外国家的各家通讯社加强媒体联系、分享经验的机会；提供解决方案以增强各家通讯社在数字时代的作用；在与社交网络的激烈竞争中促进新闻媒体的发展；协调和分享打击假新闻的经验；将新技术和人工智能有效应用于新闻传播活动中。
越通社希望通过出席此次金砖国家媒体峰会，了解世界媒体的最新动态；加强与传统合作伙伴的合作，同时扩大与新媒体合作伙伴的合作；学习借鉴各家通讯社和新闻、媒体机构在制作多媒体信息的经验，提高在数字平台上的竞争力；寻找打击假新闻和扩大信息传播渠道的解决方案，以覆盖国内外广大公众；从而增进金砖国家内外相互了解，扩大合作。
金砖国家媒体峰会是由中国新华社于2015年提倡的。本次会议是俄罗斯联邦为今年10月在喀山（Kazan）主办金砖国家峰会做准备的一系列活动的一部分。（完）