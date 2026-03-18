越南连锁饮品市场规模超13亿美元 居东南亚第三

据Momentum Works最新发布的《2026年东南亚咖啡与茶饮连锁报告》，越南连锁咖啡与茶饮市场规模已超过13亿美元，在东南亚地区排名第三，仅次于印度尼西亚和泰国。



数据显示，2025年越南咖啡连锁市场规模达7.25亿美元，同比增长27%，增速在区域内仅次于马来西亚（34%）；茶饮连锁市场规模为6.17亿美元，同比增长28%，增速仅次于泰国（38%）。



在越南咖啡连锁市场，Milano Coffee以约2500家门店的规模遥遥领先。



Highlands Coffee位列第二，据其母公司Jollibee Foods Corporation财报，该品牌在越南拥有约985家门店，2025年营收同比增长近16%。此外，福隆（Phúc Long）、Starbucks和Katinat也是市场主要参与者。



茶饮领域，本土品牌ToCoToCo以近1000家门店位居首位，Hồng Trà Ngô Gia以约500家门店排名第二。Gong Cha、Koi Thé、The Alley、Tiger Sugar等国际品牌门店规模约在50至70家之间。



尽管市场规模位居区域第三，但越南仅有Milano Coffee一家品牌门店数超过1000家。相比之下，东南亚地区已有11个饮品连锁品牌达到这一规模，包括8个本土品牌及Starbucks、蜜雪冰城、冰雪时光3个国际品牌。



从区域覆盖看，蜜雪冰城（超4900家）和Café Amazon（超4400家）门店规模庞大，但在越南市场均面临激烈竞争。蜜雪冰城已收缩在越业务，Café Amazon则在进入5年后于2025年11月退出越南市场。



Momentum Works研究主管Weihan Chen指出，过去几年东南亚饮品市场的增长主要围绕门店扩张和新品牌进入展开。未来阶段，行业竞争优势将更多体现在运营体系能力上，包括供应链管理、门店流程优化及数字化基础设施建设。"未来胜出的品牌不仅要拥有优质产品和广泛网络，还必须具备强大的运营体系。"她说。



报告特别提到，中国品牌正成为这一趋势的代表，通过引入自动化、二维码点单及标准化生产流程等工业化运营模式，显著提升单店效率和产能。普通门店日销量约300至400杯，而头部品牌可达600至800杯，最高甚至超过9000杯。（完）