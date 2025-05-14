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越南连任2025-2026年任期世界海关组织常设技术委员会主席一职
与会代表深入广泛地讨论，旨在制定系列解决方案和战略，助力全球海关有效应对当前多维度挑战，包括气候变化影响、数字化转型进程加速、国际贸易量激增，尤其是电子商务爆发式增长等问题。
越南继续担任2025-2026年任期PTC主席一职，并由越南驻比利时大使衔参赞阮氏永怀和越南驻WCO 海关代表主持，充分证明国际海关界对越南领导能力及其在推动世界海关组织重要倡议方面所作重大贡献的信任和赞赏。
在为期四天紧张高效的工作中，与会代表围绕电子商务、全球海关网络建设、货物原产地规则、智慧海关项目、WTO《贸易便利化协定》(TFA)的实施、绿色海关倡议等关键领域展开深入讨论并取得多项重要成果。 关于电子商务这一世界海关组织的战略优先事项，本次会议已就相关议题展开深入讨论，重点围绕如何高效处理低价值商品、加强与相关方的合作以及应用现代数字技术以提升运营效率，同时确保在促进贸易便利化与遵守法律法规之间实现平衡。
阮氏永怀在闭幕致辞中强调，在全球海关面临诸多挑战与机遇的背景下，加强国际合作、推动改革创新与技术应用、提升适应能力和可持续发展水平，对促进贸易便利化和保障全球供应链安全至关重要。越南继续担任PTC主席一职，将为越南在未来为世界海关事业发展作出更大贡献提供重要机遇。（完）