越南进出口行业财政收入超额完成

据越南海关总局发布的消息，截至12月15日，进出口活动对越南财政收入贡献420.192万亿越盾，超额完成了既定目标，比去年同期增长14.1%。

预计2022年全国进出口总额将达7500亿美元，同比增长12.18%。

海关总局进出口税务司司长黎如琼表示，国会给海关部门提出的目标是在GDP增长6-6.5%、原油价格为每桶70美元、出口额增长8-9%、进口额增长 7-8%的基础上建立的。

因此，进出口活动在困难重重的情况下完成目标任务，海关总局要求各单位积极推进海关领域行政审批制度改革，朝着现代化、公开透明的方向简化手续办理流程，及时解决其职权范围内的税收政策、税收征管、会计制度、退税免税制度等方面的问题，为参与进出口活动的企业排除困难并创造有利条件。此外，继续推进与银行的合作，开展24/7全天候电子纳税试点工作，确保纳税人随时随地、以任何方式纳税。

越南财政部副部长阮德芝建议海关总局进一步促进贸易便利化、刺激经济发展的解决方案，为2023年进出口额突破新的大关做出贡献。

同时，海关总局还要着力推进海关领域全面数字化转型和信息化应用；继续发挥好国家单一窗口和东盟单一窗口实施工作的协调作用；大力加强对进出口货物的专业检验改革，促进贸易的便利化等。（完）



