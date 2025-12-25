越南进出口总额首次突破9000亿美元大关

12月25日下午，越南海关局为进出口总额首次达到9000亿美元举行表彰仪式。这是有史以来的最高水平，标志着越南经济在国际一体化进程中的一个重要里程碑。



据悉，2025年全年，越南进出口总额估计达到约9200亿美元，比上年增长16.9%。其中，出口额达4494.1亿美元，增长18%；进口额达4705.9亿美元，增长15.9%。



这一成果使越南跻身全球进出口总额最大的25个经济体行列。根据世界贸易组织（WTO）的数据，越南目前在全球出口和进口中分别排名第21位和第20位，与10年前相比分别提升了11位和12位。商品贸易顺差已连续保持10年；其中2025年，贸易顺差预计达到212亿美元。



2025年，外商投资企业（FDI）的进出口总额预计首次突破6000亿美元，达到约6630亿美元，占全国进出口总额的72%，并贡献了进出口增量的99%。与此同时，国内企业进出口额预计约为2570亿美元，与去年相当。

目前，越南已与超过230个国家和地区建立贸易关系。中国仍是最大的贸易伙伴，双边贸易额预计达2520亿美元；美国位居第二，为1700亿美元。仅这两个市场就约占越南进出口总额的46%，并贡献了全国总增量的62%。



据海关局数据，2015-2024年间越南货物进出口总值达到5.52万亿美元。2015年，进出口总额仅为约3280亿美元，而到2024年已增至7860亿美元，是10年前的2.4倍。越南进出口总额于2025年12月22日至26日期间正式跨越9000亿美元大关。



此前，越南的进出口活动已连续攻克多个重要里程碑：越南刚加入世贸组织的2007年达到1000亿美元；2011年2000亿美元；2015年3000亿美元；2017年4000亿美元；2019年5000亿美元；2022年7000亿美元；直至2025年创下9000亿美元的历史新高。

这一成就再次确认，越南是一个高度开放、深度融合的经济体，是区域和全球贸易的亮点。这是一个重要的里程碑，反映了企业界的卓越努力，同时也证明了党的路线正确、政府的果断领导和包括财政部及海关力量在内的各部委、行业的协同参与。 海关局局长阮文寿



达到9000亿美元大关，是通过各项决议、计划、方案推动生产经营；稳定宏观经济、提升国家竞争力的及时领导和指导的结果。同时，也得益于支持进出口、有效利用自由贸易协定、拓展市场、发展物流和降低企业成本等一系列措施。（完）