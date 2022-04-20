越南进出口企业必须适应俄乌紧张局势

俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势在全球范围内造成不可预测的波动，将进出口活动置于与运输、通货膨胀和国际支付的相关负面影响面前。但是，在危险中，对于及时采取适应措施的企业仍有一定的机遇。

上述是出席4 月 20 日由越南国际仲裁中心（VIAC）和胡志明市融入世界经济中心（CIIS）配合举办的题为“俄罗斯—乌克兰危机背景下

进出口

活动如何适应的解决方案”研讨会上的专家们所提出的意见。

越南国际仲裁中心主任武进禄博士表示，俄罗斯和乌克兰是越南在欧亚大陆的重要贸易伙伴，

越南

和俄罗斯与乌克兰之间的进出口活动，在危机的压力下，也发生了巨大波动。由 新冠肺炎疫情（COVID-19）造成的供应链中断尚未得到克服，各家企业又面临原材料和燃料供应中断的问题。俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势还导致禁运、货物交付延迟和中断以及运输成本增加等许多问题。

越南胡志明市发展研究所副所长范平安先生指出，俄罗斯和乌克兰是越南传统且高度商业化的市场。越南也是俄罗斯在东盟地区的最大贸易伙伴和在亚太经合组织经济体中的第五大贸易伙伴。因此，

俄乌紧张局势

直接和间接影响越南经济。据此，越南各家企业不仅面临直接从俄罗斯进口的部分产品供应短缺和向俄罗斯和乌克兰市场出口商品中断的困难，而且还面临从其他市场采购原材料的竞争压力。原材料价格上涨增加了通胀压力，加上物流和国际支付方面的风险都是进出口活动的负担。

俄乌紧张局势的负面影响是一个显然存在的问题，但武进禄博士认为，各家企业应该从积极的角度看待形势，而不是只会担忧。因为越南从所签署的各项自由贸易协定中拥有优势和许多便利。此外，越南经济和政治稳定，疫情得到有效控制，成为投资理想目的地和具有声誉与潜力的合作伙伴。这都是越南各家企业发展业务的机遇。

武进禄博士表示，

企业

需要制定长期战略，主动应对市场动荡。除此之外，企业还必须配备风险管理能力与解决方案，从而减少损害，有效处理贸易争议，提高承受力以尽早恢复经营活动。

同样的观点，范平安先生强调，在危险中总有机会，企业需要做的是提出适当的策略来利用这个机会。具体而言，当世界动荡和风险交叉的时候，投资商会倾向于转移到政治更加稳定的地区。这是越南吸引新款投资资金的机遇。

范平安先生指出，为了将风险转化为机遇，企业必须积极实施多元化市场和供应来源以及支付方式的的策略。同时，积极协商，限制履约和付款方面的风险。目前，比以往任何时候都需要企业研究已经生效的各项自由贸易协定所带来的便利，以将其彻底应用于降低企业运营成本、提高企业竞争力和适应新情况等。（完）