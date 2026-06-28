越南进入国际海洋法法庭传递遵守国际法治的强烈信息

这一事件不仅肯定了越南日益提升的地位和威望，也传递了遵守国际法治的强烈信息。越通社驻南非记者就该事件的意义对国际法协会南非分会主席亨尼·斯特赖敦（Hennie Strydom）教授进行了专访。



亨尼·斯特赖敦教授表示，阮氏兰英的当选标志着越南法律专家首次加入ITLOS，这是一个里程碑式的发展。他向越南以及ITLOS当选法官表示祝贺，同时强调世界始终需要在ITLOS等国际机构中实现均衡合理的地域分配。



国际法协会南非分会主席亨尼·斯特赖敦。图自越通社

斯特赖敦还指出，越南在ITLOS拥有代表的另一重要意义在于东海的实际形势。他认为，该地区不断发生重叠的主权主张和争端，核心在于这些争端必须通过和平方式解决，而这正是ITLOS存在的理由。他强调，该机构是解释和适用1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的最高司法机构。



斯特赖敦强调，作为沿海国家，越南在推动该海域争端和平解决方面拥有直接利益。因此，越南在ITLOS拥有话语权并参与这一进程具有特别重要的意义。从更广的角度看，这一事件也反映了越南主动参与多边机制的战略步伐。近年来，越南不断扩大在多个国际组织中的存在。这一成果清楚地证明，越南完全能够在国际海洋法的发展中发挥关键作用，特别是在处理该海域争端方面。



斯特赖敦表示，越南的外交政策方向始终非常明确：坚持通过和平方式解决争端，并努力巩固多边体系。如果审视当前复杂国际问题的处理方式，这正是世界所深切期望的。他相信，越南将把这一世界观带入ITLOS的审判活动之中。他强调，国际法亟需此类进步的声音，以维护争端的和平解决，并加强海洋和大洋问题上法治的最高权威。他坚信越南将在这一方面发挥巨大作用。

斯特赖敦表示，在当前充满挑战的地缘政治背景以及国际法院转型的背景下，需要更多、更强大的声音来推动国际关系中的多边方式。事实上，在世界许多地区，各国一致强调多边主义重要性的趋势日益明显。这是和平解决冲突的唯一关键。



据这位教授称，无法在军事威胁或威慑的基础上建立一个繁荣的国际社会。正因如此，世界需要一个强大的和平制衡力量，而这一制衡力量正从南半球国家自身形成。



最后，斯特赖敦强调越南对这一进程的贡献极其重要。此次当选向中等规模国家传递了一个强有力的信息：请以越南的步伐为榜样，共同参与类似机制。由此，我们共同迈向一个国际体系和制度赢得绝对信任的未来，让所有国家关系都运行在法治基础之上。（完）