越南近8.9万名5至12岁的儿童已接种新冠疫苗

在为 5 至 12 岁儿童开展新冠疫苗接种一周后，截至 4 月 20 日，越南全国已为近 8.9万名 5 至 12 岁的儿童已接种了

新冠疫苗

。越南卫生部有关机构已调拨两批疫苗，共计230万余剂。

越南

将继续本着加强安全覆盖面的精神推动为5 至 12 岁的儿童接种新冠疫苗。

自 4 月 14 日在广宁省发起为 5 至 12 岁

儿童

接种新冠疫苗活动以来，全国数十个地方已为儿童开展了疫苗接种工作。

4 月 21 日，芹苴市为该省 5 至 12 岁的儿童接种新冠疫苗。据统计，该年龄段儿童人数为130595人，其中在学校和教育机构就读的儿童126661名，在社区的儿童为3934名。

在河内，从 4 月 16 日至今，该市已向 5 至 12 岁儿童接种了33382 剂新冠疫苗，并且注射后未出现严重反应的病例。河内的5 岁至 12 岁儿童人数超过 100 万名，该市的目标是为5 岁至 12 岁儿童的95% 接种全剂量的新冠疫苗。

胡志明市从4月16日至30日开展5-12岁儿童新冠疫苗接种计划。预计，全市898537名适龄儿童需要接种疫苗。

4月20日，承天顺化省卫生部门开始对5-12岁儿童开展接种疫苗工作。阿雷（A Lưới）县是该省第一个开展疫苗接种计划的地方，接种量达600剂次。

当天，海防市也开始对500名初中一年级学生接种了新冠疫苗。

据卫生战略和政策研究院对全国63个省市12岁以下儿童41.5万名家长进行了在线调查结果显示，高达60,6%受访家长同意对儿童接种疫苗，若必须接种的话，7.6% 家长同意， 29.1%家长需要考虑，只有 1.9% 的家长不同意

接种

。

卫生部预防医学局的统计数据显示，全国5-12岁儿童共计1180万名，其中，未感染新冠病毒的儿童约820万名。从现在到 2022 年第二季度末，卫生部门将为符合条件的儿童完成两次新冠疫苗接种。（完）