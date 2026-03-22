越南运动员在2026年岘港国际马拉松赛上取得佳绩

3月22日，2026年岘港国际马拉松赛在岘港市正式开赛，吸引来自75个国家和地区的超过8550名运动员参赛。运动员们在岘港市多条美丽的沿海赛道上竞逐42公里、21公里和5公里的距离。



最终结果揭晓，来自菲律宾的运动员Moral Edsel在男子42公里赛跑内容以2小时30分43秒的成绩夺得第一名，日本运动员Tezuka Tomoki以2小时36分19秒的成绩获得第二名，菲律宾运动员Melliza Cronie以2小时38分51秒的成绩获得第三名。



在女子42公里项目中，越南运动员武庆灵以3小时1分20秒的出色成绩夺得第一名，日本运动员Yukiko Nomoto以3小时3分的成绩获得第二名，俄罗斯运动员Simakova Aleksandra以3小时7分37秒的成绩获得第三名。



在男子半程马拉松21公里项目中，日本运动员占据优势，包揽了前三名：Yamasaki Takemaru 以1小时12分10秒的成绩获得第一名，Rinku Hirai以1小时12分25秒的成绩获得第二名，Yuta Masuda以1小时13分的成绩获得第三名。



在女子21公里项目中，越南运动员赵氏萍以1小时22分56秒的成绩赢得第一名，新加坡运动员Goh Shing Ling以1小时23分33秒的成绩获得第二名，越南运动员尹氏莺以1小时24分39秒的成绩获得第三名。



3月22日，2026年岘港国际马拉松赛在岘港市正式开赛。图自越通社

3月22日，2026年岘港国际马拉松赛在岘港市正式开赛，吸引来自75个国家和地区的超过8550名运动员参赛。运动员们在岘港市多条美丽的沿海赛道上竞逐42公里、21公里和5公里的距离。



在男子5公里项目中，越南运动员阮志坚以15分31秒的成绩夺得第一名，韩国运动员Kim Eunseop以15分32秒的成绩获得第二名，新加坡运动员Ong Marcus以16分34秒的成绩获得第三名。



在女子5公里项目中，越南运动员李氏梅深以18分37秒的成绩夺得第一名，Karpova Anna 以18分52秒的成绩获得第二名，Orlova Anastasiia 以19分11秒的成绩获得第三名。



组委会已对各项目取得佳绩的运动员进行总结并颁奖。该赛事继续肯定了其作为大型国际体育赛事的吸引力，同时为向国际朋友宣传岘港市充满活力、亲善友好的形象作出贡献。（完）