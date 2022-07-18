越南运动员在2022年世界运动会上夺得金牌

泰拳57公斤级以下比赛决赛于当地时间7月17日11时5分进行。越南运动员阮陈唯一迎战哈萨克斯坦运动员阿尔马兹·萨尔森别科夫。最终，阮陈唯一以29-28的比分战胜对手，获得体育生涯中首枚世界运动会金牌。



此前，阮陈唯一在四分之一决赛和半决赛分别击败葡萄牙运动员瑞·博特略（Rui Botelho）和乌克兰运动员弗拉迪斯拉夫·米基塔斯（Vladyslav Mykytas）。



随着阮陈唯一的夺金也结束了越南参加世界运动会历史上最成功的一届运动会。此前，越南武术女将杨翠薇在武术套路赛项中，在剑术与枪术两个项分别获得了9.513分和9.527分，总分19.04，赢得了令人信服的金牌。



越南体育代表团首次在世界运动会上获得两枚金牌，超过2009年的1枚金牌、2017年一枚金牌和2013年一金一银的成绩。



据悉，2022年世界运动会于7月7日至17日举行，共有30个赛项和223套奖牌，吸引全球3633名运动员参赛。越南体育代表团15名运动员参加女子沙滩手球、台球、泰拳和武术等4个赛项。（完）